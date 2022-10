De Rosa: Nach San Juan ist Rücktritt kein Thema mehr

Seit Raffaele De Rosa seine Rücktrittsgedanken publik machte, fährt der Ducati-Pilot konstant an der Spitze und aufs Podium. Nach dem Meeting der Supersport-WM 2022 in Argentinien relativierte der Italiener seine Aussage

Raffaele De Rosa stammt aus Neapel und ist mit 35 Jahre der älteste Teilnehmer der Supersport-WM 2022. Nur Jules Cluzel (33) und Dominique Aegerter (31) sind noch über 30 Jahre alt, aber der Schweizer wird in die Superbike-WM aufsteigen und der Franzose hat bereits seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt.

Weil die Saison nicht so lief wie erhofft, deutete auch De Rosa nach Barcelona Ende September an, dass es sein letztes Jahr in der seriennahen Weltmeisterschaft sein könnte. Aber das war offenbar ein Weckruf für sich selbst, denn in Portimão stürmte er nach Platz 6 im ersten Rennen als Zweiter auf das Podium im zweiten Lauf. Am vergangenen Wochenende in San Juan Villicum legte er am Samstag einen weiteren zweiten Platz nach und stürzte am Sonntag in Führung liegend!

«Was den Rücktritt betrifft, so habe ich schon vor Portimão gesagt, dass ich erst in den folgenden Rennen herausfinden wie, wie konkurrenzfähig ich noch sein kann. Und unmittelbar danach hatte ich meine besten Wochenenden in der Supersport-WM», erklärte der 35-Jährige gegenüber unseren Kollegen von Corsedimoto. «Ich spreche mit meinem derzeitigen Team und meine Priorität ist es, mit Orelac weiterzumachen.»

Das spanische Team setzt in der Superbike-WM eine Kawasaki mit Oliver König ein, in der mittleren Kategorie erfolgte im Winter aber der überraschende Wechsel auf Ducati. Mit dem V2-Motorrad kommt De Rosa immer besser zurecht.

«In Barcelona haben wir ein anderes Set-up ausprobiert und meine Sitzposition ein wenig verändert. Und obwohl ich dort im zweiten Rennen gestürzt war, habe ich seitdem in allen Bereichen mehr Vertrauen – beim Bremsen, in Schräglage und am Kurvenausgang. Es hat sich also alles ein wenig verändert», berichtete der Routinier.

Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Federico Caricasulo Ducati + 0,667 sec 3. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,839 4. Niki Tuuli MV Agusta + 2,240 5. Stefano Manzi Triumph + 4,317 6. Jules Cluzel Yamaha + 5,612 7. Can Öncü Kawasaki + 9,704 8. Nicolo Bulega Ducati + 15,485 9. Andy Verdoia Yamaha + 16,165 10. Adrian Huertas Kawasaki + 17,142 11. Glenn Van Straalen Yamaha + 17,743 12. Peter Sebestyen Yamaha + 20,705 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 32,645 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,237 15. Marcel Brenner Yamaha + 42,827 16. Patrick Hobelsberger Yamaha > 1 min out Raffaele De Rosa Ducati out Yari Montella Kawasaki out Luca Bernardi Ducati out Bradley Smith Yamaha out Oliver Bayliss Ducati out Hannes Soomer Triumph