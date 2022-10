Althea Ducati-Boss sicher: Sieg wird kein Zufall sein

Althea Racing will den ersten Ducati-Sieg in der Supersport-WM 2022 erreichen

Mit Federico Caricasulo und Ducati kehrte Althea Racing in die Supersport-WM 2022 zurück. Teamchef Genesio Bevilacqua ist überzeugt, dass die jüngsten Erfolge nur der Anfang sind.

Ohne Zweifel ist Federico Caricasulo in den letzten Rennen der Supersport-WM 2022 der aufstrebende und auffälligste Pilot. Fiel der Italiener in der ersten Saisonhälfte mit einigen Stürzen auf, ist es seit Portimão seine konstante Pace und Podestplätze.

Im zweiten Lauf in Argentinien erreichte der Althea Ducati-Pilot als Zweiter sein bisher bestes Saisonergebnis und war auch in allen Session weit vorn zu finden: Zweiter der Superpole, Platz 3 im ersten Lauf, Schnellster im Warm-up.

«Ein Podiumsplatz ist immer ein Podiumsplatz und es gibt etwas, worüber man sich freuen kann. Sicherlich hätten wir im ersten um den Sieg kämpfen können, aber ich kämpfte das ganze Rennen über mit dem ersten Gang in den beiden Haarnadelkurven. Es war ziemlich schwierig, ihn einzulegen, und mit dem zweiten Gang hatten wir in Kurve 3 zu kämpfen. In den letzten Runden bin ich ziemlich hängen geblieben, bin in den Leerlauf gegangen und habe zwei Sekunden verloren», schilderte der Italiener. «Im zweiten Lauf haben wir einige Dinge verbessern können, leider wurden dafür andere Bereiche schlechter. Die Bilanz war jedoch positiv und besser als im ersten Rennen. Ich habe es geschafft, beim Runterschalten keine Fehler zu machen und bis zum Schluss in der Gruppe zu bleiben, obwohl im Finale immer jemand mehr hatte als wir, vorwiegend von den Reifen her gesehen. Im Moment ist es noch nicht einfach, aber der zweite Platz ist das beste Ergebnis in diesem Jahr. Dies wird unser neuer Startpunkt für die nächsten Rennen sein.»

Der zweite Platz ist auch das beste Ergebnis, was mit der Ducati V2 eingefahren werden konnte. Zuvor gelang das Nicolo Bulega in Most (Lauf 2) sowie Raffaele De Rosa in Portimão (Lauf 2) und San Juan (Lauf 1).

Althea-Boss Genesio Bevilacqua ist zufrieden, wie sich sein Team in der zweiten Saisonhälfte gemausert hat. Der Keramik-Unternehmer ist überzeugt, dass der erste Sieg zum Greifen nahe ist.

«Ein weiterer bedeutungsvoller Podiumsplatz für uns. Ein zweiter Platz, gewonnen gegen die derzeit besten Piloten, die um den Titel kämpfen. Das ist ein wertvolles Ergebnis und ich bin zufrieden», sagte Bevilacqua. «Es ist klar, dass ich mir den Sieg mehr gewünscht hätte, aber ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass wir mittlerweile immer unter den Besten sind und wir stetig verbessern. Ich bin mir sicher, dass der Erfolg kommen wird. In unserem Fall wird es kein Zufallsergebnis sein, sondern das Ergebnis einer Reifung des Motorrads, des Fahrers und des Teams.»

Die gestiegene Formkurve lässt sich auch in der Gesamtwertung ablesen. Caricasulo belegt mit 162 Punkten den sechsten WM-Rang und liegt trotz sechs Ausfällen nur noch 28 Punkte hinter dem zuletzt schwächelnden Nicolo Bulega von Aruba.it Ducati, der nur drei Nuller hatte.

Ergebnis Supersport-WM: San Juan Villicum, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Federico Caricasulo Ducati + 0,667 sec 3. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,839 4. Niki Tuuli MV Agusta + 2,240 5. Stefano Manzi Triumph + 4,317 6. Jules Cluzel Yamaha + 5,612 7. Can Öncü Kawasaki + 9,704 8. Nicolo Bulega Ducati + 15,485 9. Andy Verdoia Yamaha + 16,165 10. Adrian Huertas Kawasaki + 17,142 11. Glenn Van Straalen Yamaha + 17,743 12. Peter Sebestyen Yamaha + 20,705 13. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 32,645 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,237 15. Marcel Brenner Yamaha + 42,827 16. Patrick Hobelsberger Yamaha > 1 min out Raffaele De Rosa Ducati out Yari Montella Kawasaki out Luca Bernardi Ducati out Bradley Smith Yamaha out Oliver Bayliss Ducati out Hannes Soomer Triumph