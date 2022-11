Sieger Domi Aegerter: «Sie haben mich überfahren» 13.11.2022 - 06:47 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Aegerter vor Tuuli, Manzi und Öncü

Am Samstag wurde Dominique Aegerter zum zweiten Mal Supersport-Weltmeister, im Rennen am Sonntag konnte der Schweizer befreit auffahren – und gewann in beeindruckender Manier zum 16. Mal in dieser Saison!