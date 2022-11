Manzi (Triumph) überzeugt: Rote Flagge kostete Sieg

Stefano Manzi in Mandalika

Der Italiener Stefano Manzi bescherte dem Triumph-Werksteam bei der Supersport-WM in Mandalika/Indonesien den fünften Podestplatz im ersten Jahr mit der Street Triple RS 765. Laut ihm wäre der Sieg möglich gewesen.

In der 14. Runde des zweiten Supersport-Rennens auf Lombok wurde abgebrochen, weil der auf Platz 3 liegende Niki Tuuli gestürzt war und die Trümmer seiner MV Agusta nicht schnell genug von der Fahrbahn entfernt werden konnten.



Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) lag zu diesem Zeitpunkt vorne und wurde als Sieger gewertet, Stefano Manzi (Dynavolt Triumph) und Can Öncü (Kawasaki Puccetti) belegten die Plätze 2 und 3.

Manzi, der von Startplatz 12 kam, zeigte ein fulminantes Rennen und übernahm in der zehnten Runde den zweiten Rang. «Ein unglücklicher zweiter Platz, aber ein guter», urteilte der Mann aus der VR46 Academy im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. Er ist überzeugt: Ohne den Abbruch hätte er siegen können. «Ich wollte mit Triumph erneut gewinnen und war im Kampf um Platz 1. In Argentinien und im ersten Rennen in Mandalika fühlte ich mich nicht sehr stark auf dem Motorrad und fuhr zwischen Platz 5 und 7. Sonntagmorgen fanden wir etwas, das mir sehr geholfen hat, und ich konnte kämpfen. Meine Rundenzeiten waren auch sehr schnell – als abgebrochen wurde, lag ich weit vor dem Dritten.»

Domi Aegerter und Lorenzo Baldassarri stehen als Weltmeister und Vize dieser Saison fest, um den dritten Gesamtrang kämpfen Öncü, Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und Manzi. Manzi liegt nur zwei Punkte hinter Bulega, aber 41 hinter Öncü. Kommt der Türke im ersten Lauf auf Philipp Island als Sechster oder besser ins Ziel, dann ist er unabhängig vom sonstigen Rennausgang vorzeitig WM-Dritter.