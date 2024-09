Adrian Huertas in Moto2: Zustimmung von Bulega

Im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft gab Nicolò Bulega (Ducati) seiner Karriere neuen Schwung und ist nach acht Superbike-Meetings WM-Zweiter. Sein Aruba.it-Teamkollege Adrian Huertas strebt dagegen in die Moto2.

Es ist kaum drei Jahre her, da war Nicolò Bulega kurz davor, Helm und Lederkombi an den Nagel zu hängen – mit nur 21 Jahren! Denn nach sieben durchwachsenen Jahren in der Moto2 und Moto3 war der Italiener gebrochen und verzweifelt.

Dann kam das Angebot von Aruba.it Ducati, in der Supersport-WM 2022 eine Ducati 955 V2 zu pilotieren. Im ersten Jahr WM-Vierter dominierte Bulega die Saison 2023 mit 16 Siegen und 21 Podestplätzen in 24 Rennen und holte den ersten Ducati-Titel in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Als Superbike-Rookie schlägt sich der 24-Jährige ebenfalls prächtig und hat als WM-Zweiter bereits drei Siege und 14 Podestplätze erreicht.

Bulegas Nachfolger in der Supersport-Kategorie ist Adrian Huertas. Der 300-Weltmeister von 2023 schickt sich an, in seiner ersten Saison bei Ducati ebenfalls den Titel zu gewinnen. Ein weiteres Jahr in der Supersport-Next-Generation wird es für den Spanier nicht geben: Am 4. September wurde der Wechsel von Huertas in die Moto2 2025 zum Team Italtrans bekannt.

Damit geht Huertas genau den umgekehrten Weg als Bulega. «Er ist jung und ich denke, seine Entscheidung ist die richtige», sagte der Superbike-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wäre ich er, würde ich es vermutlich genauso machen. Ich glaube, er ist 20 oder 21 und wenn er in der Moto2 schnell ist, kann er es noch in die MotoGP schaffen. Das ist die höchste Liga und ich denke, für ihn ist es eine gute Gelegenheit.»

Seine eigene GP-Erfahrung ist bei Bulega noch präsent. «Ich kenne beide Welten und weiß, dass man im GP-Fahrerlager mental stark sein muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dort stressiger und schwieriger ist», betonte der Teamkollege von Álvaro Bautista. «Stress gibt es an allen Fronten. Mehr Rennen, mehr Menschen, die dich beobachten und mehr Kritiker, wenn es nicht läuft. Dafür muss man bereit sein. Sein Vorteil ist, dass er alt genug ist, um damit umgehen zu können – er ist kein Teenager mit 16 Jahren mehr. Und schwierig nicht hinsichtlich der Ergebnisse, weil er den erforderlichen Speed hat. Was ich meine ist, dass er wirklich bereit sein muss, die Herausforderung dort anzunehmen. Aber ich glaube, dass er es ist. Wenn er in die Moto2 kommt, wird er nicht sofort Rennen gewinnen. Ich denke, er wird wie Manuel Gonzalez sein, der in diesem Jahr sehr stark fährt.»

Zur Erinnerung: Manuel Gonzalez gewann 2019 die Supersport-WM 300 und stieg nach zwei Jahren Supersport-WM in die Moto2 um.