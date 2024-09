Aragon, Lauf 1: Ducati-Triumph vor Yamaha-Duo

Das erste Supersport-Rennen in Aragon wurde von Ducati-Pilot Adrian Huertas gewonnen. Erfreulich die starke Performance der Yamaha-Piloten Stefano Manzi und Valentin Debise. Marcel Schrötter verpasste die Top-10.

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM in Aragon hatte sich am Freitag WM-Leader Adrian Huertas (Ducati) gesichert. Als Zweiter in die erste Startreihe schaffte es überraschend Lucas Mahias (Yamaha), als Dritter Jorge Navarro (Ducati). Die Dauerrivalen von Huertas Yari Montella (Ducati) und Stefano Manzi (Yamaha) qualifizierten sich auf den Positionen 4 und 8. Marcel Schrötter (MV Agusta) ging als Sechster in das Rennen über 15 Runden.

Die Bedingungen bei Rennstart um 15:15 Uhr waren nahezu ideal: Die Sonne schien von einem blauen Himmel und mit 23 Grad war es für Fans und Fahrer gleichermaßen angenehm, nur der Wind wurde am Nachmittag stärker.

Huertas gewann den Start und behauptete ab der ersten Kurve die Führung. Hinter dem Spanier reihten sich zunächst seine Ducati-Kollegen Yari Montella und Jorge Navarro sowie die Yamaha-Piloten Lucas Mahias und Valentin Debise ein. Mit zunehmender Renndauer veränderten sich die Kräfteverhältnisse und Stefano Manzi (Yamaha) arbeitete sich nach einem schwachen Start in die vordere Gruppe vor.

Im letzten Renndrittel hatte Huertas einen kleinen Vorsprung, mit dem er das Rennen aus der Führung heraus kontrollieren konnte, während dahinter zwischen Debise, Manzi und Montella ein Kampf um die übrigen Podestplätze entbrannte. In der letzten Runde setzte sich Ten Kate-Pilot Manzi durch und wurde Zweiter, als Dritter stieg Debise auf das Podest. Weil Montella nur Vierter wurde, vergrößerte Huertas seinen ohne bereits komfortablen Vorsprung auf den Italiener auf 46 Punkte.

Die beste Kawasaki brachte Can Öco auf der erfreulichen siebten Position ins Ziel. Die MV Agusta-Fraktion wurde von Federico Caricasulo auf Platz 8 vertreten.

Marcel Schrötter hatte einen soliden Start, stand aber ab der ersten Runde unter Druck und wurde bis auf Platz 11 durchgereicht – nach vierten Plätzen in Cremona ein herber Rückschlag für den MV Agusta-Piloten.

Honda verpasste mit Kaito Toba auf Platz 18 nur um eine Sekunde den letzten Punkterang. Nachdem Tom Booth-Amos als bestplatzierter Triumph-Pilot gestürzt war, brachte Ondrej Vostatek die beste Street Triple auf der 19. Position ins Ziel. Mit der QJ SRK800RR kam Raffaele De Rosa nicht über Platz 24 hinaus.

So lief das Rennen:

Start: Huertas vor Montella und Navarro in die erste Kurve, dann Mahias, van Straalen und Devise. Schrötter hinter Öncü auf Platz 8.



Runde 1: Huertas 0,4 sec vor Montella. Schrötter verliert Platz 7 an Manzi.



Runde 2: Schwierige Anfangsphase für Schrötter – nur noch Elfter. Manzi (8.) mit der schnellsten Rund ein 1:53,227 min.



Runde 3: Huertas, Montella und Navarro innerhalb 0,3 sec. Manzi (8.) in 1:53,011 min erneut Schnellster. Schrötter (11.) bereits 4,5 sec zurück.



Runde 4: Öncü (6.) hält mit der Kawasaki gut mit und liegt nur 1 sec hinter Leader Huertas.



Runde 5: Huertas behauptet weiter die Führung. Debise vorbei an Navarro auf Platz 3. Öncü hat sich Platz 5 von Mahias geschnappt.



Runde 6: Manzi jetzt Sechster und nur 1,4 sec zurück. Sturz Booth-Amos auf Platz 9 liegend. Schnellste Runde Debise (3.) in 1:52,807 min.



Runde 7: Manzi hat sich Öncü geschnappt und nimmt Navarro auf Platz 4 ins Visier. Schrötter (10.) führt die Verfolger an. Auf Platz 9 fehlen ihm 2,3 sec.



Runde 8: Huertas, Montella und Debise innerhalb 0,4 sec. Manzi mit der schnellsten Runde in 1:52,797 min vorbei an Navarro auf Platz 4. Schrötter (10.) langsamer als die Gruppe vor ihm.



Runde 9: Manzi holt zum Trio an der Spitze auf. Schrötter verliert Platz 10 an seinen Teamkollegen Sofuoglu.



Runde 10: Huertas profitiert vom Positionskampf hinter sich und führt um 0,5 sec vor Debise, Manzi und Montella.



Runde 11: Huertas 0,8 sec vor Debise und 1,2 sec vor Montella/Manzi.



Runde 12: Huertas um 1,1 sec vorn. Um Platz 2 kämpfen Montella, Debise und Manzi.



Runde 13: Manzi jetzt bester Yamaha-Pilot auf Platz 3. Sturz Steven Odendaal. Sturz Tom Edwards.



Runde 14: Huertas kontrolliert weiter die Führung. Manzi und Debise vorbei an Montella. Schrötter wieder vor Sofuoglu auf Platz 10.



Letzte Runde: Huertas gewinnt 1,9 sec vor Manzi und Debise. Öncü Siebter, Caricasulo Achter, Tobu auf 16, McPhee auf 19 und De Rosa 23. Schrötter Elfter.