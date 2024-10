Marcel Schrötter: Jetzt ist WM-Rang 4 in Reichweite 19.10.2024 - 21:32 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Marcel Schrötter

Der vierte WM-Rang in der Supersport-Kategorie ist für Marcel Schrötter (MV Agusta) nach dem Samstagsrennen in Jerez möglich. Dafür muss er am Sonntag vor Valentin Debise ins Ziel kommen.