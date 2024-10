Jerez, Lauf 2: Yamaha-Doppelsieg, Schrötter Fünfter

Die Supersport-WM 2024 endete auf dem Circuito de Jerez mit dem Sieg von Yamaha-Pilot Stefano Manzi vor seinem Markenkollegen Valentin Debise. Marcel Schrötter fuhr in seinem letzten Rennen mit MV Agusta auf Platz 5.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem anderen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Kurioserweise starteten die im ersten Rennen gestürzten Federico Caricasulo (MV Agusta) und Can Öncü (Kawasaki) von den Positionen 1 und 2. Die erste Reihe komplettierte Lauf-1-Sieger Stefano Manzi (Yamaha). Weltmeister Adrian Huertas (Ducati) startete von der vierten Position, Marcel Schrötter (MV Agusta) als Neunter.

Bei Rennstart um 15:30 Uhr Ortszeit herrschten Sonnenschein und 27 Grad. Öncü gewann den Start, aber der draufgängerische Türke warf seine Kawasaki noch in der ersten Runde in den Kies. Fortan führte Manzi, der mit schnellen Rundenzeiten Valentin Debise (Yamaha) und Huertas zunächst auf Distanz hielt.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte hatten sich Manzi, Debise, Huertas und Bo Bendsneyder (MV Agusta) auf den vorderen vier Positionen abgesetzt. Mit 4 sec Rückstand folgte Schrötter als Fünfter, der den Abstand zu Yari Montella (Ducati) konstant hielt.

Gegen Rennende wurde es zwischen Manzi und Debise noch einmal eng, doch der Italiener im niederländischen Ten Kate-Team behielt die Oberhand und gewann auch das zweite Rennen. Hinter dem Franzosen setzt sich Bendsneyder gegen Weltmeister Huertas durch und stieg als Dritter auf das Podest – in seinem erst vierten Rennen für MV Agusta in der Supersport-WM!

Mit Platz 10 sicherte sich Simone Corsi (Ducati) den Gewinn der WorldSSP-Challenge.

Bester Triumph-Pilot wurde Tom Booth-Amos auf der elften Position. Kaito Toba fuhr mit der besten Honda auf Platz 14. Raffaele De Rosa brachte die QJ Motor auf Platz 22 ins Ziel. Eine Kawasaki kam nicht ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Montella und Manzi in die erste Kurve. Caricasulo nur Sechster, Schrötter auf Platz 8.



Runde 1: Öncü stürzt unbedrängt. Manzi führt vor Debise, Huertas und Caricasulo. Schrötter hinter Bendsneyder Siebter.



Runde 2: Huertas in 1:42,985 min mit der schnellsten Runde. Sturz Baldassarri.



Runde 3: Manzi, Debise, Huertas und Caricasulo 1,2 sec vor Montella, Bendsneyder und Schrötter.



Runde 4: Die Top-4 ziehen sich etwas auseinander. Bendsneyder vorbei an Caricasulo neuer Vierter.



Runde 5: Schrötter vorbei an Montella auf Platz 6. Die Rundenzeiten der Top-6 nahezu identisch.



Runde 6: Debise (2.) hat die Lücke zu Manzi geschlossen. Huertas (3.) mit 0,9 sec Rückstand.



Runde 7: Schrötter (6.) verliert den Anschluss zu den Top-5.



Runde 8: Manzi (1.) mit persönlich schnellster Runde.



Runde 9: Sturz Caricasulo – Schrötter rückt auf Platz 5 auf.



Runde 10: Manzi 0,5 sec vor Debise und 1,4 sec vor Huertas und Bendsneyder. Sturz Edwards.



Runde 11: Bendsneyder fährt am Hinterrad von Huertas, findet aber keine Lücke.



Runde 12: Manzi 0,5 sec vor Debise. Sturz Power.



Runde 13: Schrötter (5.) 2,9 sec hinter Bendsneyder und 0,9 sec vor Montella.



Runde 14: Huertas fährt eine weite Linie. Bendsneyder schlüpft innen durch und ist Dritter.



Runde 15: Manzi, Debise und Bendsneyder sind jeweils von 0,5 sec getrennt. Huertas (4.), Schrötter (5.) und Montella (6.) nicht im Positionskampf.



Runde 16: Montella verliert zwei Sekunden und fällt auf Platz 8 zurück.



Letzte Runde: Manzi gewinnt vor Debise und Bendsneyder. Schrötter Fünfter.