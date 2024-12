Baldassarri zurück ins GP-Paddock: MotoE mit Intact

Nach drei Jahren im Superbike-Paddock ist für Lorenzo Baldassarri Schluss. Der Italiener wechselt zum deutschen Intact GP-Team und damit in die MotoE.

Die elektrische Rennserie dürfte der letzte Versuch von Lorenzo Baldassarri sein, um seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen – dabei fing es im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft so gut für den 28-Jährigen an. Denn Baldassarri wechselte nach einer bescheidenen Moto2 mit Forward Racing in die Supersport-WM 2022. Im Yamaha-Team Evan Bros hatte der Italiener vorzügliches Material und war über weite Teile der Saison der einzige Gegner des überragenden Dominique Aegerter.

Als Vizeweltmeister stieg ‹Balda› mit GMT94 Yamaha in die Superbike-WM auf – es war eine schlechte Entscheidung. Die Yamaha R1 der Franzosen war nicht konkurrenzfähig und der Italiener ging als WM-18. Mit nur 20 Punkten unter – Philipp Öttl erging es in diesem Jahr nicht besser. Aber auch die Rückkehr in die Supersport-WM 2024 erwies sich für Baldassarri nicht als Rettung. Mit Orelac Ducati gelang ihm nur ein einstelliges Ergebnis (Platz 9 in Australien), nach drei Meetings erfolgte die einvernehmliche Trennung. Es folgte ein Platztausch mit Jorge Navarro. Während sich die Ergebnisse von Baldassarri mit der Triumph unverändert blieben, fuhr der Spanier regelmäßig in die Top-5.

Nun tritt Baldassarri bei Dynavolt Intact GP in der MotoE die Nachfolge von Lukas Tulovic an. «Ich bin bereit für eine neue Herausforderung. Ich habe mich für die MotoE entschieden, weil der Wettkampf jedes Jahr besser, schneller und enger wird und die Show fantastisch ist», erklärte der Italiener. «Ich habe schon eine Weile mit diesem Gedanken gespielt, bereits als ich noch in der Superbike-WM unterwegs war und zurück in die Supersport-Kategorie ging, aber jetzt hat sich mir nun diese Gelegenheit mit Dynavolt Intact GP geboten.»

Intact GP gewann die MotoE in diesem Jahr mit Hector Garzo, der 2025 Teamkollege von Baldassarri sein wird. «Ich werde sicherlich viel von Hector lernen, der in der Vergangenheit bereits mein Teamkollege war», sagte Balda. «Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, um mich an das neue Motorrad zu gewöhnen. Das Hauptziel ist es, von den ersten Rennen an so konkurrenzfähig wie möglich zu sein. Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, um Rennsiege zu kämpfen.»