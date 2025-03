Honda überraschte in SSP-WM: Top-10 in Australien

Einstellige Ergebnisse von Honda-Piloten in der Supersport-WM sind selten. Umso erstaunlicher die Performance von Kaito Toba beim Saisonauftakt auf Phillip Island, auch im Vergleich zum vergangenen Jahr.

2021 und 2022 fehlte Honda als Hersteller in der Supersport-WM, aber mit einem überarbeiteten Modell der CBR600RR kehrten die Japaner mit dem Team Petronas MIE in die mittlere Kategorie der Weltmeisterschaft zurück.



Aber nur unter besonderen Umständen vermochten die bedauernswerten Piloten zu glänzen. Der Sieg von Tarran Mackenzie in Most 2023 kam auf nasser Piste zustande, ebenso der sechste Platz von Kaito Toba in Assen 2024 – es war das einzige einstellige Ergebnis im vergangenen Jahr.

Umso überraschender, wie sich Toba beim diesjährigen Saisonauftakt in Australien präsentierte. Nach Platz 14 von der 22. Startposition brauste der 24-Jährige aus Fukuoka im zweiten Lauf als Neunter (nur 0,6 sec hinter Platz 7) über die Ziellinie – wohlgemerkt vom 21. Startplatz! Im vergangenen Jahr schaffte es der Japaner nicht in die Top-20 und war gut 0,9 sec langsamer als 2025.



«Wir haben definitiv einen guten Schritt gemacht, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, was sehr positiv ist», betonte auch Toba. «Wir haben für Rennen 2 ein paar Änderungen am Motorrad vorgenommen, und ich hatte das Gefühl, dass ich heute auch besser gefahren bin. Außerdem lief bei unserem Boxenstopp alles glatt, was uns etwas geholfen hat.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Valentin Debise und Oliver Bayliss © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Michael Rinaldi und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Oliver Bayliss © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Jaume Masiá und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Xavier Cardelús © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Schrötter © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi © Gold & Goose Tom Booth-Amos gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Manzi, Booth-Amos, Bendsneyder © Gold & Goose Sieger Tom Booth-Amos Zurück Weiter

Toba fuhr zwischen 2017 und 2023 die Moto3-WM und erreichte insgesamt einen Sieg sowie sechs Podestplätze. Ohne Zweifel ist das Potenzial des Honda-Piloten höher als bisher die CBR600RR performte.



«Wir müssen uns noch in verschiedenen Bereichen verbessern, aber zumindest wissen wir, wo wir stehen und was wir tun müssen», ergänzte der Japaner. «Obwohl wir noch ein paar kleine Probleme hatten, ist das Gesamtergebnis ermutigend, und ich denke, dass wir uns beim nächsten Rennen noch verbessern können.»