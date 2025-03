Ana Carrasco in SSP-WM: «Die Leute werden tuscheln»

Die Women's Circuit Racing World Championship 2025 beginnt Mitte April mit dem Meeting in Assen und Ana Carrasco wird ihren Titel nicht verteidigen. Was die erste Weltmeisterin dieser Serie von der neuen Saison erwartet.

Anstatt ihren Titel in der WorldWCR zu verteidigen, entschied sich Ana Carrasco zum Wechsel in die Supersport-WM 2025 und wird im Team Honda France an der Seite von Corentin Perolari eine CBR600RR pilotieren. Es ist die erste Saison der Spanierin in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft; weil ihr Team nur die Europarennen bestreitet, wird die Honda-Pilotin Ende März in Portimao debütieren.

Viele sind gespannt, wie sich Carrasco in der umkämpften Klasse gegen die männliche Konkurrenz schlagen wird. Das ewige Dilemma für Frauen in von Männern dominierten Sportarten: Sollte Carrasco als Weltmeisterin hinterherfahren, werden Machos weiblichen Rennfahrern die grundsätzliche Eignung absprechen.

«Das ist bei jedem Klassenwechsel so», winkt Carrasco ab. «Wenn der 300er-Weltmeister in die 600er-Serie oder der Moto3-Weltmeister in die Moto2 wechselt und nicht so gut abschneidet, bedeutet das nicht, dass die untere Klasse nicht hochkarätig ist. Wer sich mit Motorradsport auskennt, weiß das. Natürlich werden einige Leute tuscheln, aber darum schere ich mich nicht.»

Fakt ist: Ohne Carrasco geht der Frauen-WM fahrerische Qualität verloren. Als klare Titelfavoritin gilt die WM-Zweite Maria Herrera, die 2024 die meisten Rennen gewonnen hatte. Die Weltmeisterin sieht das differenzierter.

«Sara Sanchez ist im Verlauf der Saison stärker geworden und ich erwarte, dass sie weitere Fortschritte machen wird. Nach ein paar Podestplätzen wird sie im Kampf vorn mitmischen», ist Carrasco überzeugt. «Aber nicht nur sie, ich rechne auch mit weiteren Fahrerinnen, die sich steigern werden und in der vorderen Gruppe mithalten können. Zum Beispiel eine Chloe Jones, die beim Finale in Jerez erstmals dabei war und sehr stark war. Am Ende wird es eine ähnliche Meisterschaft wie 2024 mit vier bis fünf Pilotinnen an der Spitze.»