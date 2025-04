SSP-WM in Cremona: Zwei Wildcards, Rückkehr der R6

Das Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2025 in Cremona platzt aus allen Nähten. Zwei Wildcard-Piloten werden auf der kürzesten Strecke im Kalender an den Start gehen, hinter drei Stammfahrern steht ein Fragezeichen.

Zusammen mit den Fahrern der WorldSSP-Challenge umfasst das diesjährige Teilnehmerfeld der Supersport-WM stolze 32 Fahrerinnen und Fahrer. Loic Arbel verpasst bekanntlich nach einem schweren Sturz in Assen das vierte (und weitere) Saisonmeeting, weshalb sein MV Agusta Team Flembbo den Polen Piotr Biesiekirski aufbietet.

Doch damit nicht genug: Auch Eduardo Montero (Ducati), Syarifuddin Azman (Honda) und Raffaele De Rosa (QJ Motor) wurden vor einer Woche in den Niederlanden nach Stürzen für rennuntauglich erklärt und müssen am Donnerstag die Freigabe der Rennärzte einholen.

Ergänzt wird das Starterfeld durch zwei Gaststarter. Eine zusätzliche Ducati wird von Federico Fuligni pilotiert, der in diesem Jahr hauptberuflich für Kuja Racing in der italienischen Serie antritt. «Ich bin sehr glücklich, wieder in der Weltmeisterschaft zu sein! Es wird ein hartes Wochenende. Das Niveau ist sehr hoch und wir müssen andere Reifen als in der CIV verwenden, aber ich fühle mich bereit», sagte der Italiener.

Während alle permanenten Yamaha-WM-Teams die neue R9 einsetzen, feiert die R6 dank Mattia Casadei ein kurzes Comeback. Der 25-Jährige fährt in diesem Jahr eigentlich in der MotoE und der Moto2-EM, hat aber auch eine Vergangenheit in der Supersport-WM.