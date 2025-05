Most, Training: Schrötter beim Auftakt in den Top-5 16.05.2025 - 10:32 Von Sebastian Fränzschky



Das einzige freie Training der Supersport-WM in Most beendete Can Öncü (Yamaha) am Freitagmittag als Schnellster. Marcel Schrötter (Ducati) erlebte einen vielversprechenden Start ins Wochenende.