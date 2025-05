Marcel Schrötter (7.): «Jede Runde ruiniert!»

Startplatz 7 in Most

Keine optimale Superpole bei der Supersport-WM in Most: Bei wechselhaften Bedingungen stellte Marcel Schrötter Startplatz 7 sicher und ärgerte sich, dass er keine freie Fahrt hatte, als die Bedingungen gut waren.

Ducati-Pilot Marcel Schrötter erlebte bei der Superpole der Supersport-WM in Most einen vielversprechenden Freitag. In einem von wechselhaftem Wetter geprägten Qualifying reihte sich der Deutsche mit 1,109 Sekunden auf Position 7 ein und notierte eine 1:39,252er-Runde.

Schrötter bezeichnete den ersten Tag als «solide». Den ersten Teil der Vormittags-Session ließ er bewusst aus. «Die Bedingungen waren sehr speziell», begründete Schrötter das Zögern im freien Training. «Es war offensichtlich, dass die Strecke in keinem guten Zustand war, was durch einige Stürze zu Beginn der Session deutlich wurde.»

Schrötter fuhr am Vormittag erst in der Schlussphase auf die Strecke, war aber von Beginn an gut unterwegs und reihte sich in den Top-5 ein. «Ich konnte in den wenigen Runden ein gutes Gefühl aufbauen und war auf Anhieb schnell.»

«Kurz vor der Superpole begann es zu regnen, aber nicht für lange. Allerdings trocknete es an einigen Stellen relativ schnell wieder ab. Abgesehen von einem halben Tag beim Wintertest in Portimao war das Motorrad im Regen praktisch neu für mich», berichtete der WRP-Ducati-Pilot.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Most © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Ryan Vickers & Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Yari Montella © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea Zurück Weiter

«Trotzdem kam ich mit den Regenreifen gut zurecht, und es waren wichtige Erkenntnisse und Daten, die wir gesammelt haben, falls es morgen oder am Sonntag nass sein sollte. Danach ergab sich aber schnell die Situation, auf Slicks zu wechseln», beschrieb er die wechselhaften Bedingungen in der Superpole.

«In der Box drängte ich auf einen schnellen Wechsel, weil ich sah, dass sich der Himmel wieder verdunkelte. Wir haben das Timing richtig gewählt. Das einzige Problem war, dass ich, als alle schneller wurden, entweder eine gelbe Flagge auf meinen Runden erwischte oder in den Verkehr geriet. Ausgerechnet im zweiten Sektor, wo die trockene Linie sehr schmal war. Überholen war dort nicht möglich, und so war jede Runde ruiniert», ärgerte sich Schrötter.

«Ich musste also alles auf die letzte Runde setzen, in der es wieder zu regnen begann. Vor allem in der Schikane und auch im zweiten und dritten Sektor. Obwohl ich weniger gepusht habe als in den Runden zuvor, konnte ich meine Zeit über die gesamte Runde verbessern. An einigen Stellen musste ich dennoch viel Risiko eingehen», gestand der Ducati-Pilot.

«Unter normalen Bedingungen hätte ich dort sicher etwas weniger gepusht. Aber ich war entschlossen, das Beste aus dieser Chance zu machen, und wurde am Ende Siebter. Mit dem Startplatz in der dritten Reihe bin ich zufrieden. Dennoch kommt der Ehrgeiz eines Rennfahrers zum Vorschein, denn ich ärgere mich ein wenig über die Runden, bevor es wieder zu regnen begann, wo ich einfach aufgehalten wurde. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, um ein Wörtchen bei der Vergabe um die ersten drei Plätze in der Startaufstellung mitzureden», so Schrötter.

«Zu diesem Zeitpunkt waren wir nur etwa 0,5 Sekunden von der Pole-Position entfernt. Die erste Startreihe wäre eine große Genugtuung gewesen. Aber wir nehmen das Positive mit, und das ist der positive Freitag, was die Ergebnisse angeht. Wir geben unser Bestes und ziehen weiter an einem Strang, so wie ich auch alles gebe, denn wir wollen weiterkommen», erklärte der ehemalige Grand-Prix-Pilot am Freitag in Most.