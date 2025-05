Endlich: Im 15. Versuch holte QJ Motor einen WM-Punkt

Seit 2024 mischt QJ Motor in der Supersport-WM mit, aber es dauerte bis Most am vergangenen Wochenende, bis die erste Top-15-Platzierung heraussprang. «Es ist historisch», weiß QJ-Pilot Raffaele De Rosa.

Über den Speed der SRK800RR konnte man zu Beginn vielleicht spotten, nicht aber über die Ernsthaftigkeit von QJ Motor in der Supersport-WM. Dass man nicht konkurrenzfähig sein würde, war den Chinesen beim Einstieg im vergangenen Jahr voll bewusst. Aber man lernte, verbesserte das bestehende Motorrad, erweiterte das Team für 2025 auf zwei Piloten und startete parallel die Entwicklung eines neuen Modells.

Der erste WM-Punkt, eingefahren von Raffaele De Rosa am vergangenen Wochenende im ersten Lauf in Most war nur eine Frage der Zeit – und man gönnte es der italienisch-chinesischen Truppe!

«Das war ein historisches Wochenende für QJ Motor», jubelte De Rosa im Gespräch mit unseren Kollegen von Corsedimoto. «Sowohl die Chinesen als auch wir Italiener im Team haben dieses Ergebnis verdient, denn wir haben immer gut gearbeitet und das Beste aus dem gemacht, was uns zur Verfügung stand. In Tschechien starteten wir im Qualifying aus der zweiten Reihe und holten den ersten WM-Punkt für QJ Motor. Auch das zweite Rennen verlief positiv, da wir unseren geringsten Rückstand auf den Führenden hatten. Das Wochenende in Most war daher positiv.»

© Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Oliver Bayliss © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Glenn Van Straalen © Gold & Goose Masiá, Manzi, Öncü © Gold & Goose Öttl und Manzi © Gold & Goose Mahendra und Caricasulo © Gold & Goose Corentin Perolari © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Öttl und Schrötter © Gold & Goose Öncü und Mahias © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Manzi, Oettl, Mahias © Gold & Goose Jaume Masiá gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Sieger Jaume Masiá © Gold & Goose Can Öncü gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Sieger Can Öncü Zurück Weiter

Das Layout der tschechischen Piste mit seinen 21 Kurven war sicherlich ein Vorteil für QJ.

«Wir wussten, dass die Strecke unserem Motorrad liegen könnte, und das konnten wir ausnutzen», betonte der Italiener. «Das Motorrad war nicht anders als die anderen Male. Wir versuchen, das Vorhandene zu optimieren.»