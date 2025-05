Trauer um Piero Cossu (62): Er hatte Ducati im Blut

Piero Cossu ist von uns gegangen. Der 62-jährige Niederländer war im SBK-Paddock ein bekanntes Gesicht, der seine Liebe zum Motorsport zusammen mit dem Team EAB Ducati auslebte, wo er auch Teilhaber war.

«Mit tiefer Trauer geben wir das kürzliche Ableben von Piero Cossu, einem Mitglied unserer EAB Racing Team Familie, bekannt», teilte das niederländisches Supersport-WM-Team in seinem Nachruf mit. «Sein Engagement, seine Leidenschaft und seine herzliche Persönlichkeit machten ihn zu einem bemerkenswerten Menschen, sowohl auf als auch neben der Rennstrecke. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn liebten. Wir wünschen ihnen Kraft und Trost in dieser schweren Zeit.»

Piero Cossu hatte italienische Wurzeln, daher rührte möglicherweise seine Hingabe für Ducati. «Er liebte Ducati, für ihn gab es nur Ducati, er hatte Ducati im Blut», erzählte EAB-Manager Pjotr Groenenberg SPEEDWEEK.com, der außerdem Teamteilhaber ist. «Piero war ebenfalls Teilhaber, er hat damals von Ferry Schoenmakers übernommen. Sein Verlust ist ein großer Schock für uns, er hatte Sonntagabend einen Herzinfarkt, als er mit seinem Sohn beim Abendessen war. Sie haben alles versucht, um ihn zurückzubringen.»

Cossu arbeitete früher für die Firma Pro-Bolt (Schrauben etc.) und war deren Importeur für die Niederlande. Später hatte er seinen eigenen Ducati-Laden und war spezialisiert auf Rennsportteile.



«Wenn ich mich richtig erinnere, war Piero seit den Anfängen des EAB-Teams dabei, damals noch in der Superstock-Klasse», so Groenenberg. «Das war 2008 oder so. Piero liebte den Rennsport.»



Piero Cossu hinterlässt die beiden Kinder Kelly und Bobby sowie Enkelin Kiki, unser Mitgefühl gilt ihnen, der Familie und seinen Freunden. Die Einäscherungsfeier findet im privaten Rahmen in seiner Heimat Zaltbommel statt.