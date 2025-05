Bitter: Carrasco verpasste in Most die Qualifikation

Ana Carrasco verpasste bei der Supersport-WM in Most die Qualifikation und bleibt weiter punktlos – während Honda-Teamkollege Perolari stark punktet, wächst Carrascos Rückstand zur Spitze.

Ana Carrascos ohnehin schon schwierige Saison in der Supersport-Weltmeisterschaft erlebte am Wochenende in Most einen weiteren Rückschlag. Die Spanierin konnte sich bei der fünften WM-Runde in Tschechien in keiner der Sessions für die Rennen qualifizieren – sie verpasste die 105-Prozent-Hürde und war in den beiden Rennen nur Zuschauerin.

Besonders bitter: Während ihr Teamkollege Corentin Perolari auf der Honda CBR600RR mit Platz sechs und acht starke Ergebnisse einfuhr, blieb Carrasco erneut ohne Punkte. Sie wartet weiterhin auf ihren ersten WM-Zähler in der laufenden Saison.

Bereits das erste freie Training am Freitagvormittag ließ wenig Hoffnung aufkommen. Unter wechselhaften Bedingungen, bei abtrocknender Strecke und unterschiedlichen Reifenstrategien umrundete Carrasco das Autodrom Most in 1:52.850 Minuten – rund zwölf Sekunden langsamer als die Bestzeit. Auch wenn diese Session unter den gegebenen Umständen wenig aussagekräftig war, zeigte sich schon hier: Der Rückstand war erheblich.

In der Superpole wurde es dann ernst – und die amtierende Weltmeisterin der Frauen-Weltmeisterschaft (WorldWCR) musste mehr riskieren. Doch selbst unter nicht idealen Bedingungen fanden sich mehrere Fahrer im Bereich der 1:38er-Zeiten wieder. Carrasco hingegen verlor über neun Sekunden auf die Pole-Zeit und blieb deutlich außerhalb der geforderten 105-Prozent-Regel.

Ihre letzte Chance hatte sie im Warm-up am Samstagmorgen. Doch auch hier konnte sie die Hürde nicht meistern: Während Yamaha-Pilot Can Öncü die Session mit seiner 1:34.424er-Runde anführte, war Carrasco mit 1:39.362 Minuten erneut zu langsam. Die 105-Prozent-Grenze lag bei 1:39.146 – Carrasco verfehlte sie um gut zwei Zehntelsekunden.

Schon vor dem Wochenende hatte die 27-Jährige eingeräumt, dass sie keine schnelle Wende erwartet. «Ich erwartete, dass es so schwierig sein wird», erklärte sie im Vieraugen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Der Sprung ist sehr groß – das Motorrad, die Kategorie und alles ist anders als das, was ich in den zurückliegenden Jahren tat. Es ist das erste Mal, dass ich mit einem großen Motorrad fahre. Bisher fuhr ich ausschließlich kleinere Motorräder.»

Die Unterschiede in der Fahrweise seien erheblich, dennoch betonte sie: «Ich verbessere mich mit jedem Rennen. Ehrlich gesagt bin ich mit meinen Fortschritten zufrieden. Wir befinden uns auf einem guten Weg.»

Ein Knackpunkt sei das Bremsverhalten vor den Kurven. «Mit den kleinen Motorrädern fuhr ich immer sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten. Mit diesem Motorrad muss ich vor den Kurven stärker verzögern, damit ich am Kurvenausgang die Leistung besser nutzen kann», beschrieb Carrasco. «Manchmal gelingt es mir, manchmal fällt es mir noch schwer.»

Doch es sind nicht nur fahrerische Anpassungen, mit denen sie zu kämpfen hat. Auch das zusätzliche Motorradgewicht durch ihr geringes Körpergewicht spielt eine Rolle. «Mein Motorrad ist acht oder neun Kilogramm schwerer als das meines Teamkollegen, weil wir unterschiedlich schwer sind», erklärte sie.

Auf Strecken mit schnellen Richtungswechseln wie in Assen habe sie damit besonders Schwierigkeiten gehabt: «Ich verlor viel Zeit in diesen Bereichen.» Dennoch betont sie: «Dieses Problem habe ich bereits mein gesamtes Leben. Es ist nicht neu für mich.»

Carrasco gibt sich kämpferisch und realistisch zugleich. Ihr Ziel sei es nicht, Siege einzufahren – vielmehr wolle sie den Anschluss finden. «Ich orientiere mich aktuell an den anderen Honda-Piloten. Mir ist klar, dass wir im Moment kein Motorrad haben, das Siege ermöglicht. Wir müssen das Motorrad verbessern. Ich will möglichst nah an meinem Teamkollegen sein, weil er der schnellste Honda-Pilot ist. Ich will von Wochenende zu Wochenende näher an ihn herankommen.»

Doch ausgerechnet in Most klaffte die Lücke zu Perolari besonders weit auseinander. Der Franzose zeigte mit einem sechsten und einem achten Platz, dass auf der CBR600RR trotz ihrer Schwächen solide Resultate möglich sind. Carrasco hingegen durfte letztlich nicht einmal starten.

Sie macht auch technische Defizite des Motorrads für ihre Situation verantwortlich: «Unser Motorrad hat weniger Leistung als die anderen. Uns fehlen 20 PS auf die neuen Yamahas – das ist eine Menge! Auf einigen Strecken wirft uns das zurück. In erster Linie benötigen wir mehr Leistung. Zudem müssen wir versuchen, dass das Motorrad einfacher zu fahren ist.»

Carrascos Lernprozess ist noch nicht abgeschlossen – doch die Fortschritte, die sie selbst sieht, spiegeln sich bislang nicht im Klassement wider. In Most wurde ihr Rückstand zur Spitze nicht kleiner, sondern größer.