Nach Yamaha-Update: Jetzt mischt Mahias um Siege mit

Mit der R9 ist Yamaha für die Supersport-WM 2025 ein großer Wurf gelungen. Beim Meeting in Most fuhr mit GMT94-Pilot Lucas Mahias der dritte Yamaha-Pilot Podestplätze ein.

Mit einem Doppelsieg durch Stefano Manzi beim Saisonfinale in Jerez wurde die Yamaha R6 in Rente geschickt und legte damit dem Nachfolgemotorrad eine hohe Messlatte auf. Aber die Japaner haben die R9 vor dem ersten Renneinsatz intensiv entwickelt, und der Ten Kate-Pilot gewann beim Auftakt der Supersport-WM 2025 in Australien fulminant das erste Saisonrennen. Mittlerweile wurden mit dem Dreizylindermotorrad gewonnen sechs der bisher zehn Rennen gewonnen – jeweils drei von Manzi und Can Öncü.

In Most hat sich mit Lucas Mahias ein dritter Yamaha-Pilot als potenzieller Siegfahrer hervorgetan. Der Franzose fuhr im ersten Lauf mit nur 1,7 sec Rückstand als Zweiter über die Linie – es war der erste Podestplatz des Weltmeisters von 2017 mit der R9. Im zweiten Rennen legte der 36-Jährige einen dritten Platz nach.

Woher kommt die plötzliche Steigerung? «Das Motorrad wurde besser», erklärte Mahias. «Bis Most war es tatsächlich so, dass mein Bike weniger Leistung hatte als die anderen Yamaha-Piloten. Deshalb musste ich jede Runde ans Limit und darüber hinaus pushen. Solange die Reifen frisch sind, geht das, danach wird es aber schwierig.»

Bisher wurde davon ausgegangen, dass alle R9 im Teilnehmerfeld einen identischen Stand haben. «Für Most haben wir ein Motor-Update erhalten und damit mehr Power», verriet Mahias. «Jetzt kann ich besser mithalten. In Cremona war es noch unmöglich für mich, im Windschatten zu bleiben und habe auf jeder Geraden ein paar Zehntelsekunden verloren. Leistung war das Einzige, was mir fehlte. Vor Most hatten die Yamaha unterschiedliche Stände.»