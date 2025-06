Marcel Schrötter: Sturz in Misano, Test in Ungarn

Marcel Schrötter stürzte im zweiten Lauf in Misano

Das sechste Saisonmeeting der Supersport-WM 2025 endete für Marcel Schrötter mit einem Sturz im zweiten Lauf. Direkt von Misano reist der Ducati-Pilot mit seinem Team WRP Racing zum neuen Balaton Park Circuit.

Seit Most läuft es bei Marcel Schrötter. Nach einer schwierigen Umstellungsphase auf das Fahrwerk von K-Tech scheint WRP Racing eine funktionierende Abstimmung für die Ducati Panigale V2 gefunden zu haben. In Tschechien holte der 32-Jährige zwei vierte Plätze und am vergangenen Wochenende kreuzte Schrötter auf dem Misano World Circuit im ersten Lauf von Startplatz 4 als solider Sechster die Ziellinie.

Auch im zweiten Lauf hatte der Ducati-Pilot ein starkes Finish in Reichweite. Zwei Runden vor dem Abbruch stürzte der Bayer in der letzten Kurve auf Platz 5 liegend mit nur 1,5 sec Rückstand auf den Führenden – über eine Sekunde hatte sich Schrötter eingehandelt, als er in Runde 2 wegen der Stürze von Tom Booth-Amos (Triumph) und Filipo Farioli (MV Agusta) ausweichen musste.

«Ich bin natürlich sehr enttäuscht darüber, wie das Wochenende endete», stöhnte Schrötter. «Ich habe gesehen, dass der Abstand zu den ersten Drei immer kleiner wurde, und deshalb habe ich mehr gepusht, denn das Podium war mein Ziel. Der Sturz tut mir für das ganze Team leid. Jeder gibt immer alles. Wir hätten ein Top-Ergebnis verdient gehabt.»

Die Supersport-WM 2025 geht Mitte Juli in Donington Park weiter, anschließend findet vom 25. bis 27. Juli die Premiere des neuen Balaton Park Circuits im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft weiter. Schrötter wird gut vor