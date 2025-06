Loris Veneman unternimmt neuen Anlauf für SSP-WM 2026 22.06.2025 - 14:10 Von Thorsten Horn

© Thorsten Horn Die Supersport-WM bleibt das Ziel von Loris Veneman

Bei der historischen Motordemo in Tubbergen schwang sich auch Loris Veneman für Showrunden in den Sattel; allerdings in den einer aktuellen Kawasaki in Supersport-Konfiguration.