Tragödie in Magny-Cours: Borja Gomez (20) tot

Sporadisch sahen wir Borja Gomez in der Supersport-WM, man kennt ihn aber auch aus der Moto2-Szene. Bei einem tragischen Unfall in Magny-Cours verstarb der junge Spanier.

Der aus San Javier stammende Borja Gomez nahm mit dem Team Laglisse an der im Rahmen der JuniorGP-Serie durchgeführten Stock-EM teil. Im Vorfeld des Meetings auf der Rennstrecke in Magny-Cours wurde ein privates Training durchgeführt, in dem Gomez tragisch stürzte.

Berichten zufolge stürzte Gomez beim Anbremsen einer Kurve und rutschte ins Kiesbett, was nicht weiter schlimm gewesen wäre. Der Spanier wurde aber kurz danach vom Motorrad eines weiteren gestürzten Fahrers getroffen, was tödliche Verletzungen zur Folge hatte. Borja Gomez wurde nur 20 Jahre alt.

Gomez gewann 2021 die spanische Supersport-Serie und gab im selben Jahr beim Lauf in Navarra sein Debüt in der Supersport-WM. Einen weiteren Auftritt hatte er 2024 im Kawasaki-Team MTM in Cremona und Aragon, wo er jeweils einen zwölften Platz erreichte. In diesem Jahr führte Gomez die spanische Superbike-Serie nach drei Meetings an.

Das Laglisse-Team würdigte Gomez als einen talentierten Rennfahrer, vor allem aber als einen liebenswerten Menschen. Den Angehörigen gilt unser Mitgefühl.