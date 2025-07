Zwei Supersport-Ducati zusätzlich in Donington Park

Das Teilnehmerfeld der Supersport-WM 2025 in Donington Park wird von zwei Lokalmatadoren ergänzt. Die Ducati-Piloten Eugene McManus und Harry Truelove starten für das Team ROKiT Haslam Racing.

Mehr geht nicht – laut Reglement. Neben den 32 permanenten Teilnehmern der Supersport-WM 2025 nehmen am Meeting in Donington zwei Gaststarter teil. Es handelt sich um die Teamkollegen Eugene McManus und Harry Truelove aus der britischen Supersport-Serie. Die ROKiT Haslam-Piloten waren bereits beim Wintertests in Portimão sowie am Rennwochenende in Portugal dabei.

Stärker einzuschätzen ist der Nordire McManus, der zum dritten Mal in Folge einen Gaststart in Donington absolviert. Spektakulär war sein Auftritt 2023, als der 26-Jährige im ersten Lauf stürzte, woraufhin sich seine Triumph in einen Feuerball verwandelte. Auch das rechte Bein von McManus brannte, was ein herangeeilter Streckenposten löschte.

2024 pilotierte McManus eine Ducati V2, sah das karierte Tuch aber nur als 23. und 19. Bei seinem dritten Anlauf steht die Chance gut, dass es endlich mit WM-Punkten klappt. Seine Quali-Zeit beim nationalen Rennen von 1:29,887 min im Mai war eine volle Sekunde schneller als bei seinem Gaststart 2024 und auch seine Race-Pace steigerte McManus deutlich.

«In der Weltmeisterschaft zu fahren, war schon immer mein Traum – ich kann meinen Sponsoren und dem Team gar nicht genug dafür danken, dass sie mir diese unglaubliche Chance geben», freute sich der Nordire.

Übrigens: Auch Eugene McManus gleichnamiger Vater war Rennfahrer. Der 52-Jährige bestritt 1995 und 1996 die 500er-WM und wechselte anschließend zu den Superbikes. Eugenes jüngerer Bruder Eoghan (20) fuhr einige Rennen in der Supersport-WM 300 (2020/2021).