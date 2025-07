Marcel Schrötter hofft auf Ende schwieriger Phase

Zuletzt in Donington Park erlebte Marcel Schrötter das bisher schlechteste Supersport-Wochenende des Jahres: Nur vier WM-Punkte! Der WRP-Ducati-Pilot weiß, dass es auf dem Balaton Park Circuit besser laufen muss.

Als Neunter der Gesamtwertung der Supersport-WM 2025 gerät Marcel Schrötter allmählich unter Druck, für bessere Ergebnisse zu sorgen. Denn er könnte zum einen den Anschluss an den WM-Siebten Valentin Debise (Ducati) verlieren – der Franzose liegt 13 Punkte vor dem 32-Jährigen –, zum anderen könnte der Bayer seine Position als bester Deutscher an Philipp Öttl (Ducati) abgeben, der nur noch sieben Punkte Rückstand hat.

«Nach einem nicht so tollen Wochenende in Donington will ich nur eines, nämlich mich so schnell wie möglich wieder in ein besseres Licht bringen», will der Bayer das magere Meeting in England mit nur einem zwölften Platz vergessen machen. «Wir sind mit anderen Erwartungen in die Saison gestartet und ich hoffe, dass das letzte Rennwochenende das Ende einer schwierigen Phase war. Die Situation ist enttäuschend, denn ich denke, dass sich jeder von uns etwas mehr erhofft hat.»

Nach zwei Supersport-Titeln in Folge hat Ducati in diesem Jahr gegen die Konkurrenz von Yamaha und Triumph zu kämpfen. Bester Ducati-Pilot ist Jaume Masia als dem vierten WM-Rang.

«Wir wissen alle, dass die Ducati mehr kann. Deshalb hoffen wir, dass es so bald wie möglich eine Lösung gibt», fordert Schrötter technische Anstrengungen ein. «Balaton ist die letzte Veranstaltung vor der langen Sommerpause. Wir werden also versuchen, alles Mögliche zu probieren und das Beste aus der Situation zu machen, um mit einem beruhigenden Gefühl in die Ferien gehen zu können.»