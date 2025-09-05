Aldi Mahendra (Yamaha) operiert: Mehrere Wochen Pause

Mit zwei gebrochenen Handgelenken zog sich Yamaha-Pilot Aldi Mahendra eine unangenehme und langwierige Verletzung zu. Wie es dem 300er-Weltmeister nach der Operation geht und wie es mit ihm weitergeht.

Mit dem Gewinn der Supersport-WM 300 im vergangenen Jahr ist Aldi Mahendra der erste asiatische Weltmeister der seriennahen Weltmeisterschaft – und der Indonesier zeigt 2025 auch in der nächsthöheren Kategorie eine ansprechende Performance. Eine Trainingsverletzung, kurz vor dem Ende der Sommerpause, ist für den Yamaha-Piloten ein herber Rückschlag. Mit verschobenen Brüchen an beiden Handgelenken droht Mahendra eine längere Auszeit.

Der Teenager reiste umgehend in seine Heimat und ließ sich die Brüche mit Schrauben fixieren. Sein Yamaha-Team Evan Bros Racing bestätigte, dass Mahendra nicht nur für Magny-Cours an diesem Wochenende ausfällt, sondern in jedem Fall auch das vom 26. bis 28. September stattfindende Meeting im MotorLand Aragón verpassen wird. Ob ein Comeback in Estoril (10.-12. Oktober) möglich ist, wird zu gegebener Zeit entschieden.

Klar ist hingegen, wer die verwaiste Yamaga R9 in der Zwischenzeit pilotierten wird. Der für Magny-Cours bereits verpflichtete Alberto Surra aus der Moto2-EM wird auch in Spanien zum Einsatz kommen. «Zunächst einmal wünsche ich Aldi eine schnelle Genesung – persönlich freue ich mich sehr über diese Chance», sagte der Italiener. «Es ist mein Supersport-Debüt, aber es ist mir eine Ehre, dies mit einem der stärksten Teams seiner Klasse zu tun. Ich kenne einige Teammitglieder bereits und freue mich auf die Zusammenarbeit.»

Für Evan Bros steht im letzten Saisondrittel viel auf dem Spiel. Mit Can Öncü kämpft man um den WM-Titel, dazu möchte man auch die Teamwertung für sich entscheiden. «Alberto ist ein junger und interessanter Fahrer, daher wird es eine Freude sein, ihn bei der Arbeit zu sehen. Die Tatsache, dass er Magny-Cours kennt und dort erst vor ein paar Wochen gewonnen hat, wird sicherlich ein Plus sein», sagte Teamchef Fabio Evangelista. «Natürlich ist der Ausfall von Aldi sehr schafe, aber ich vertraue auf Surra. Natürlich werden wir sein Potenzial erst am Wochenende herausfinden, aber da wir in der Teamwertung an der Spitze stehen, wäre es großartig, mit beiden Fahrern Punkte zu holen.»