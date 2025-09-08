Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Marcel Schrötter (Ducati): «Ziehen an einem Strang»

Von Kay Hettich
Marcel Schrötter
© Gold & Goose

Marcel Schrötter

Mit beschaulichen fünf WM-Punkten trat Marcel Schrötter vom Supersport-Meeting in Magny-Cours die Heimreise an. Der Ducati-Pilot sieht die Probleme, aber auch das Positive vom neunten Saisonmeeting.
Magny-Cours war für Marcel Schrötter das dritte Rennwochenende ohne einstelliges Ergebnis in Folge. Nach Platz 20 im freien Training und als 16. der Superpole war schon am Freitag klar, dass eine vordere Platzierung nur schwer zu erreichen sein würde.

Im ersten Lauf kämpfte der WRP-Ducati-Pilot um Platz 13, als er Markenkollegen Simon Jespersen zu Fall brachte und von den Stewards eine Long-Lap-Penalty erhielt. Ohne Aussicht auf WM-Punkte gab Schrötter das Rennen auf. «Ich muss jedoch sagen, dass ich mich besser fühlte und im Gegensatz zu früheren Rennen, in denen ich oft in den ersten Runden zurückfiel, besser mithalten und Positionen gutmachen konnte. Auch wenn es nicht viele waren, ging es für mich am Anfang vorwärts», zählte der 32-Jährige die positiven Aspekte auf. «Als ich um Platz 13 kämpfte, lief ich auf einen Fahrer auf, mit dem ich in einigen Kurven ständig die Positionen tauschte, was letztendlich nicht gutging. Nach einem Boxenstopp setzte ich das Rennen fort und versuchte, mich an eine Gruppe anzuhängen und eine schnelle Rundenzeit zu fahren, damit ich am Sonntag weiter vorne starten kann. Es hätte fast für den neunten Startplatz gereicht, was eine viel bessere Ausgangsposition gewesen wäre.»

Zur Erinnerung: Für die Startaufstellung der Top-9 im zweiten Lauf wird die schnellste Rennrunde herangezogen, ab Startplatz 10 die Reihenfolge der Superpole.

Im Sonntagsrennen machte Schrötter fünf Positionen gut und kreuzte als Elfter die Ziellinie. «Magny-Cours war ein weiteres schwieriges Wochenende, aber letztendlich mit einem besseren zweiten Rennen. Natürlich ist der elfte Platz nicht das, worum ich in dieser Meisterschaft kämpfe», betonte der Ducati-Pilot. «Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns verbessern. Wir müssen einfach so weiterarbeiten und sicherstellen, dass wir Schritt für Schritt vorankommen. Für Aragón müssen wir uns eine Grundlage schaffen, damit wir dort einen stärkeren Start in das Wochenende haben. Wir ziehen alle an einem Strang und lassen nichts unversucht, um wieder in die Top-5 vorzudringen und die Saison anständig zu beenden.»

In der Gesamtwertung belegt Schrötter mit 108 Punkten Rang 10. Mit einem soliden Saisonendspurt wäre Jeremy Alcoba (128 P./Kawasaki) auf dem siebten Platz in Reichweite.

Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,554 sec
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 9,393
4. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 9,665
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 9,985
6. Simon Jespersen (DK) Ducati + 10,817
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 12,790
8. Philipp Öttl (D) Ducati + 15,428
9. Jaume Masia (E) Ducati + 16,388
10. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 18,114
11. Marcel Schrötter (D) Ducati + 18,261
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 19,961
13. Lucas Mahias (F) Yamaha + 21,610
14. Roberto Garcia (I) Yamaha + 23,254
15. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 27,055
16. Leonardo Taccini (I) Ducati + 28,104
17. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 28,834
18. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 39,409
19. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 39,935
20. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 40,229
21. Luke Power (AUS) MV Agusta + 41,634
22. Kaito Toba (J) Honda + 46,316
23. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 56,375
24. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,613
25. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + > 1 min
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + > 1 min
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Niccolo Antonelli (I) Yamaha
- Bartholome Perrin (F) Yamaha
- Muhammad Norrodin (MAL) Honda
- Valentin Debise (F) Ducati
- Ondrej Vostatek (CZ) Ducati
- Alberto Surra (I) Yamaha
Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,244 sec
3. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,415
4. Lucas Mahias (F) Yamaha + 5,991
5. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,257
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 8,852
7. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 10,740
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,344
9. Philipp Öttl (D) Ducati + 12,711
10. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 13,286
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 19,744
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 19,933
13. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 25,390
14. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 25,635
15. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 28,857
16. Luke Power (AUS) MV Agusta + 36,608
17. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 40,380
18. Mattia Volpi (I) MV Agusta + 41,605
19. Loic Arbel (F) MV Agusta + 53,809
20. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 53,833
21. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 54,320
22. Ana Carrasco * (E) Honda + 54,770
23. Bartholome Perrin (F) Yamaha + 59,256
24. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
25. Simon Jespersen (DK) Ducati + > 1 min
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Valentin Debise (F) Ducati
- Kaito Toba (J) Honda
- Federico Caricasulo (I) Ducati
- Roberto Garcia (I) Yamaha
- Leonardo Taccini (I) Ducati
- Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor
- Jaume Masia (E) Ducati
Supersport-WM 2025: Stand nach 18 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 344
2. Can Öncü (TR) Yamaha 275
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 214
4. Jaume Masia (E) Ducati 198
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 166
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 128
8. Valentin Debise (F) Ducati 119
9. Philipp Öttl (D) Ducati 110
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 108
11. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 76
12. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
13. Corentin Perolari * (F) Honda 68
14. Simon Jespersen (DK) Ducati 66
15. Filippo Farioli (I) MV Agusta 65
16. Xavi Cardelus (AND) Ducati 64
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 48
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 43
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 35
21. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
23. Alberto Surra (I) Yamaha 16
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 4
* WorldSSP Challenge

