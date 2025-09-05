Magny-Cours: Can Öncü mit rauchender Yamaha auf Pole

In Rekordzeit holte sich Can Öncü beim Meeting der Supersport-WM 2025 in Magny-Cours die Pole-Position – und stellte seine Yamaha anschließend mit Defekt ab. Philipp Öttl (Ducati) nach Sturz auf Startplatz 8.

Wie schon das freie Training am Freitagvormittag fand auch die Superpole der Supersport-WM 2025 in Magny-Cours Park bei angenehmen Temperaturen und einem lockeren Wolken-Sonne-Mix statt. Bei der Superpole handelt es sich um ein traditionelles Qualifying über 40 Minuten. Wegen der reduzierten Trainingszeit nutzen die Piloten die meiste Zeit der Session für die Rennvorbereitung und gehen erst in den letzten Minuten auf Zeitenjagd.

Nach zehn Minuten führte mit Stefano Manzi, Can Öncü und Lucas Mahias ein Yamaha-Trio die Zeitenliste an. WM-Leader Manzi war in 1:40,251 min nur minimal langsamer als am Vormittag, als er mit 0,4 sec Vorsprung dominierte. Nun lagen aber die Top-7 innerhalb von nur 0,289 sec. Philipp Öttl (Ducati) war Sechster, Marcel Schrötter (Ducati) lag auf Position 14.

Bei Halbzeit rollte Raffaele De Rosa mit der neuen QJ Motor auf der Zielgeraden aus – die Kette war abgesprungen. Wenig später stürzte Öttl in Kurve 7, blieb dabei aber unverletzt und brachte seine Ducati selbst zurück an die Box. Corentin Perolari sorgte für offene Münder, als der Lokalmatador mit der Supersport-Honda auf Platz 3 preschte, nur 0,051 sec hinter dem unverändert führenden Manzi!

Zwölf Minuten vor dem Ende sorgte Lucas Mahias für Jubel auf den noch spärlich besetzten Tribünen. Der GMT94-Yamaha-Pilot fuhr in 1:40,170 min eine neue Bestzeit, doch die Freude währte nur wenige Minuten: Öncü brannte in 1:39,442 min einen Rekord in den Asphalt – eine Runde später musste der Türke sein Motorrad mit Defekt abstellen.

Der Stand bei noch fünf Minuten: Öncü, Mahias, Manzi, Federico Caricasulo (Ducati), Perolari, Tom Booth-Amos (Triumph). Öttl (13.), Schrötter (15.).

Erst am Ende der Session gingen die Piloten volles Risiko und legten es auf eine schnelle Runde an. Doch nach einem Sturz von Mattia Volpi (MV Agusta wurde die Superpole abgebrochen. Zuvor hatte sich Manzi Platz 2 und Mahias Platz 3 gesichert.

Obwohl nur noch zwei Minuten übrig waren, wurde die Session neu gestartet. Mit einer schnellen Outlap war theoretisch noch eine fliegende Runde möglich. Aber nur wenige Piloten hatten die Nerven, um in der Hektik eine fehlerfreie und schnellere Runde zu fahren.

Hinter Öncü, Manzi und Mahias wurde Bo Bendsneyder (MV Agusta) als Vierter bester Nicht-Yamaha-Pilot. Es folgen Jeremy Alcoba (5.) mit der einzigen Kawasaki und Caricasulo (6./Ducati). Hinter Öttl (8.) folgen Perolari (9./Honda) und Booth-Amos (10./Triumph). Niki Tuuli stellte die neue QJ auf Startplatz 13. Marcel Schrötter geht als 16. in das erste Supersport-Rennen am Samstag.