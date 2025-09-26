Aragon, Training: Ducati vor Yamaha und MV

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Vier Hersteller in Motegi in den Top-4

Von Sebastian Fränzschky
Valentin Debise fuhr in den finalen Minuten einige schnelle Runden
Valentin Debise fuhr in den finalen Minuten einige schnelle Runden

Ducati-Pilot Valentin Debise stellte beim freien Training der Supersport-WM die Bestzeit sicher. Die deutschen Fahrer lagen weit zurück: Marcel Schrötter wurde 14. und Philipp Öttl reihte sich auf der 22. Position ein.
Die Auftakt-Session der Supersport-WM in Aragon endete mit einer Bestzeit von Ducati-Pilot Valentin Debise, der sich in der Schlussphase stark in Szene setzte. Die Session wurde pünktlich um 9:40 Uhr gestartet. Die 33 Piloten fanden Sonnenschein, aber vergleichsweise niedrige Temperaturen vor. Bei lediglich 11°C Luft- und 18°C Asphalttemperatur nahmen die Supersport-Piloten die Arbeit im Motorland Aragon auf.

Vor dem zehnten von zwölf Rennwochenenden verkündeten Motorrad-Weltverband FIM und Serien-Promoter Dorna, dass die Dreizylinder-Motoren der Yamaha R9 ab Aragon nur noch maximal 11.000 U/min erreichen dürfen – eine Reduzierung von 800 U/min als Reaktion auf die zuletzt dominanten Vorstellungen der Yamaha-Piloten.

Trotz der Limitierung präsentierten sich die R9-Piloten zu Beginn in guter Form: Can Öncü führte das Training in der Anfangsphase mit einer 1:54,111er-Runde an und auch Yamaha-Markenkollege Lucas Mahias behauptete sich in den Top 3. Die Öncü-Zeit fiel erst zehn Minuten vor dem Ende. Mattia Casadei stürmte mit seiner MV Agusta zu einer 1:53,583er-Runde und übernahm souverän die Führung.

In den finalen Minuten notieren auch Xavi Cardelus (Ducati), Tom Booth-Amos (Triumph), Stefano Manzi (Yamaha) und Federico Caricasulo (Ducati) 1:53er-Zeiten. Zwei Minuten vor dem Ablaufen der Trainingszeit übernahm Can Öncü mit einer 1:53,151er-Runde die Führung. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen.

Valentin Debise fuhr die erste 1:52er-Zeit des Wochenendes und schob sich an die Spitze der Wertung. Nach seiner 1:52,972er-Runde notierte Debise erneut absolute Sektor-Bestzeiten und verbesserte sich auf 1:52,663 Minuten. Damit stellte er die Bestzeit im freien Training sicher.

Can Öncü hatte als Zweitplatzierter bereits 0,488 Sekunden Rückstand. Mattia Casadei auf der dritten Position lag satte 0,862 Sekunden zurück. Xavi Cardelus und Stefano Manzo komplettierten die Top-5. Tom Booth-Amos, Federico Caricasulo, Raffaele de Rosa (QJMotor), Alberto Surra (Yamaha) und Kadir Erbay (Ducati) vervollständigten die Top-10.

Die deutschen Teilnehmer landeten nur auf den Positionen 14 und 22. Marcel Schrötter hatte 1,760 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Ducati-Markenkollege Valentin Debise. Philipp Öttl lag 2,026 Sekunden zurück.

Zeiten Supersport-WM 2025, Aragon, FP:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati 1:52,663 min
2. Can Öncü (TR) Yamaha 1:53,151 + 0,488 sec
3. Mattia Casadei (I) MV Agusta 1:53,525 + 0,862 sec
4. Xavi Cardelus (AND) Ducati 1:53,542 + 0,879 sec
5. Stefano Manzi (I) Yamaha 1:53,558 + 0,895 sec
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 1:53,779 + 1,116 sec
7. Federico Caricasulo (I) Ducati 1:53,870 + 1,207 sec
8. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 1:53,995 + 1,332 sec
9. Alberto Surra (I) Yamaha 1:54,059 + 1,396 sec
10. Kadir Erbay (TR) Ducati 1:54,144 + 1,481 sec
11. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 1:54,276 + 1,613 sec
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 1:54,287 + 1,624 sec
13. Filippo Farioli (I) MV Agusta 1:54,290 + 1,627 sec
14. Marcel Schrötter (D) Ducati 1:54,423 + 1,760 sec
15. Roberto Garcia (I) Yamaha 1:54,460 + 1,797 sec
16. Lucas Mahias (F) Yamaha 1:54,475 + 1,812 sec
17. Jaume Masia (E) Ducati 1:54,483 + 1,820 sec
18. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 1:54,505 + 1,842 sec
19. Kaito Toba (J) Honda 1:54,517 + 1,854 sec
20. Simon Jespersen (DK) Ducati 1:54,566 + 1,903 sec
21. Corentin Perolari * (F) Honda 1:54,605 + 1,942 sec
22. Philipp Öttl (D) Ducati 1:54,689 + 2,026 sec
23. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 1:54,988 + 2,325 sec
24. Luke Power (AUS) MV Agusta 1:55,007 + 2,344 sec
25. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 1:55,163 + 2,500 sec
26. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 1:55,506 + 2,843 sec
27. Syarifuddin Azman (MAL) Honda 1:56,134 + 3,471 sec
28. Loic Arbel (F) MV Agusta 1:56,154 + 3,491 sec
29. Bryan D'Onofrio (I) Ducati 1:56,675 + 4,012 sec
30. Andrea Giombini (I) Ducati 1:56,824 + 4,161 sec
31. Ana Carrasco * (E) Honda 1:57,701 + 5,038 sec
32. Yuki Okamoto (J) Yamaha 1:58,114 + 5,451 sec
33. Muhammad Norrodin (MAL) Honda 1:58,750 + 6,087 sec
* WorldSSP Challenge

