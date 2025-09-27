Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Aragón, Lauf 1: Debütsieg von Debise – Öttl Vierter

Von Kay Hettich
Valentin Debise
© Gold & Goose

Valentin Debise

Valentin Debise musste lange auf seinen ersten Sieg in der Supersport-WM warten, im ersten Lauf in Aragón triumphierte der Ducati-Pilot sehr verdient. Ein starkes Rennen fuhr auch Philipp Öttl, der guter Vierter wurde.
Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 2025 in Aragón hatte sich am Freitag überraschend MV Agusta-Pilot Mattia Casadei vor Valentin Debise (Ducati) und Jeremy Alcoba (Kawasaki) gesichert. Die WM-Rivalen Can Öncü und Stefano Manzi aus dem Yamaha-Lager qualifizierten sich als Fünfter und Siebter der Startaufstellung. Die Deutschen Philipp Öttl und Marcel Schrötter (beide Ducati) gingen als Neunter und 16. in das Rennen.

Zur Erinnerung: Yamaha wurde vor dem zehnten Saisonmeeting eingebremst, indem die maximale Drehzahl um 800/min reduziert wurde!

Die Bedingungen bei Rennstart um 12:35 Uhr waren mit 19 Grad Celsius und Sonnenschein angenehm. Auch in der Supersport-Kategorie sorgten sich die Teams um den Reifenverschleiß über die Renndistanz von 15 Runden.

Den Sprint zur ersten Kurve gewann Debise, doch Öncü erwischte einen perfekten Start und reihte sich auf Platz 2 ein. Auch Manzi kam gut weg und hatte sich in Runde 1 auf die dritte Position vorgearbeitet. Während der Franzose und der Türke an der Spitze regelmäßig die Positionen tauschten, beließ es Manzi beim Hinterherfahren. So ging es bis kurz vor Schluss.

Ab Runde 12 setzten sich Debise und Öncü vom Italiener ab, dem ein sicheres Finish offenbar wichtiger war als ein möglicher Sieg. Die größeren Reserven am Ende hatte der Ducati-Pilot aus Frankreich, der in der Schlussphase seine persönlich schnellsten Runden fuhr. Doch der Yamaha-Pilot hielt mit, konnte aber kein Überholmanöver setzen. Seinen ersten Supersport-Sieg holte somit völlig verdient Debise, der die meisten Runden in Führung absolvierte. Nur 0,2 sec dahinter Öncü. Manzi komplettierte das Podium.

Für eine Weile schien auch Philipp Öttl für einen Podestplatz infrage zu kommen. Der Bayer hatte einen guten Start und kam als Fünfter aus der ersten Runde. Nachdem der Ducati-Pilot Platz 4 von Jeremy Alcoba (Kawasaki) übernommen hatte, robbte sich Öttl nach und nach an die Top-3 heran, aber am Ende machten sich nachlassende Reifen bemerkbar und der 29-Jährige gab sich mit Platz 4 zufrieden. Weniger gut lief es für Marcel Schrötter: Nur 14.

Alcoba sah am Ende als Zehnter das Ziel. Bester MV Agusta-Pilot wurde Filipo Carioli auf Platz 5. Nach einer Long-Lap-Penalty sprang für Triumph nur ein Punkt für Platz 15 von Tom Booth-Amos heraus. Für QJ Motor und Honda reichte es nicht für die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Debise vor Blitzstarter Öncü und Alcoba. Manzi Vierter. Öttl reiht sich auf Platz 5 ein, Schrötter verliert und ist 18. Pole-Setter Casadei Achter.

Runde 1: Öncü und Debise fast zeitgleich auf der Linie. 0,9 sec dahinter Manzi und Alcoba. Öttl Sechster.

Runde 2: Während sich Debise und Öncü um die Führung balgen, verkürzt Manzi auf 0,5 sec Rückstand. Alcoba und Öttl kämpfen um Platz 4. Schrötter vor auf Platz 15.

Runde 3: Schnellste Runde Debise in 1:53,244 min. Manzi (3.) 0,3 sec hinter Öncü (2.). Öttl (4.) hat sich gegen Alcoba durchgesetzt. Beide QJ Motor in den Punkten!

Runde 4: Die Top-3 innerhalb 0,3 sec. Schnellste Runde Öttl (4.) in 1:53,117 min!

Runde 5: Manzi am Hinterrad von Öncü (2.). Niki Tuuli neben der Strecke – der QJ-Pilot war 13. Corentin Perolari mit der besten Honda auf Platz 17.

Runde 6: Öttl (4.) holt zu den Top-3 auf. Caricasulo und Schrötter kämpfen um Platz 13. Nach Long-Lap-Penalty belegt Booth-Amos Platz 16.

Runde 7: Debise, Öncü und Manzi innerhalb 0,4 sec. Schrötter gerät zwischen die Fronten und fällt auf Platz 18 zurück.

Runde 8: Öncü behauptet erstmals eine volle Runde die Führung. Öttl (4.) 0,8 sec hinter dem Trio an der Spitze.

Runde 9: Debise holt sich die Führung zurück. De Rosa (QJ) auf Platz 15, an seinem Hinterrad Perolari.

Runde 10: Debise und Öncü setzen sich leicht von Manzi ab. Öttl fährt seine Pace mit beeindruckender Konstanz, aber sein Rückstand auf Platz 3 verringert sich nur geringfügig.

Runde 11: Manzi (3.) 0,5 sec hinter Debise (2.). Öttl (4.) erstmals weniger als 0,7 sec hinter dem WM-Leader. Schrötter (18) mit Anschluss bis Platz 14.

Runde 12: Öttl fährt 0,4 sec langsamer als die Runden zuvor und liegt nun eine Sekunde hinter Manzi. Schrötter auf Platz 15

Runde 13: Debise und Öncü kämpfen um den Sieg. Manzi gibt sich mit Platz 3 zufrieden, zumal auch Öttl keinen Druck mehr ausübt.

Runde 14: Debise 0,2 sec vor Öncü, Manzi liegt bereits 2 sec zurück. Öttl sicher auf Platz 4.

Letzte Runde: Debise gewinnt vor Öncü und Manzi.

Ergebnis Supersport-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,197 sec
3. Stefano Manzi (I) Yamaha + 3,236
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 5,842
5. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 8,685
6. Jaume Masia (E) Ducati + 10,503
7. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,537
8. Lucas Mahias (F) Yamaha + 10,901
9. Alberto Surra (I) Yamaha + 12,493
10. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,621
11. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,168
12. Roberto Garcia (I) Yamaha + 13,578
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 14,525
14. Marcel Schrötter (D) Ducati + 15,932
15. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 15,998
16. Simon Jespersen (DK) Ducati + 16,321
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,998
18. Kadir Erbay (TR) Ducati + 17,248
19. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 17,315
20. Corentin Perolari * (F) Honda + 17,664
21. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 19,002
22. Kaito Toba (J) Honda + 27,851
23. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 35,608
24. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 42,550
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 42,849
26. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 43,078
27. Andrea Giombini (I) Ducati + 44,202
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,330
29. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + > 1 min
30. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
- Loic Arbel (F) MV Agusta
- Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta
Supersport-WM 2025: Stand nach 19 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 360
2. Can Öncü (TR) Yamaha 295
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 215
4. Jaume Masia (E) Ducati 208
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 174
7. Valentin Debise (F) Ducati 144
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 134
9. Philipp Öttl (D) Ducati 123
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 110
11. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 76
12. Filippo Farioli (I) MV Agusta 76
13. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
14. Xavi Cardelus (AND) Ducati 73
15. Corentin Perolari * (F) Honda 68
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 66
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 51
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 47
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
21. Alberto Surra (I) Yamaha 23
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
23. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 4
28. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 4
* WorldSSP Challenge

