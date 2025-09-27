Öttl glänzt in Lauf 1 und sichert sich die Pole!

Philipp Öttl zeigte bei der Supersport-WM in Aragon eine beherzte Vorstellung und fuhr von Startplatz 9 auf Rang 4. Mit der schnellsten Rennrunde sicherte er sich zudem die Pole-Position für Lauf 2 am Sonntag.

Ducati-Pilot Philipp Öttl bewies beim ersten Lauf der Supersport-WM in Aragon einmal mehr seine Kämpferqualitäten. Von Startplatz 9 aus arbeitete sich der Deutsche bis auf Rang 4 nach vorne und beendete das Rennen mit 5,842 Sekunden Rückstand auf Sieger Valentin Debise (Ducati).

«Es hat beim Start sehr gut funktioniert. Die MVs kamen schlecht weg und ich fand über die äußere Linie einen guten Weg», kommentierte Öttl beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Aragon, «Ich war gleich Fünfter, machte dann hinter Alcoba aber einen kleinen Fehler. Das kostete mich etwas Zeit, doch ich kam wenig später an ihm und Mahias vorbei. Ich fühlte mich sehr stark und hoffte, dass ich die Lücke zur Spitze zufahren kann.»

Öttl fuhr wenige Zehntel hinter der Spitzengruppe, bestehend aus Valentin Debise, Can Öncü und Stefano Manzi. «Ich habe drei Runden lang sehr hart gepusht. Ich fuhr die schnellste Rennrunde. Das hat uns vielleicht zum Schluss etwas zurückgeworfen. Der Reifen war am Limit», schilderte Öttl seinen Rennverlauf.

«Ich dachte mir das ganze Rennen, dass ich diese Lücke irgendwie zufahren kann. Es war nicht viel. Leider verliere ich hier im dritten Sektor etwas Zeit. Ich weiß nicht so richtig, was ich da noch herausholen kann», erklärte der 29-Jährige.

Eine ausführliche Analyse mit Riding-Coach Chaz Davies soll neue Erkenntnisse bringen: «Meine Hoffnung ist, dass ich zusammen mit Chaz noch etwas finden kann. Wir schauen uns auch noch die Daten an. Das Motorrad funktionierte aber sehr gut, das Team hat sehr gut gearbeitet. Es hat alles gepasst.»

Die schnellste Rennrunde bringt Öttl am Sonntag in die ideale Ausgangslage: Pole-Position für Lauf 2. «Die Ausgangslage ist top! Wenn wir einen guten Start haben, dann können wir dabei sein. Vielleicht probieren wir im Warm-up noch eine Kleinigkeit am Fahrwerk aus. Das Kurvenverhalten können wir noch etwas optimieren. Aber die Möglichkeiten im Warm-up sind begrenzt. Es wird wieder sehr kalt sein. Vergleiche werden dadurch schwierig. Aber sicher will ich aufs Podium fahren, weil es möglich ist!»

Ein weiteres Gesprächsthema im Fahrerlager war die jüngst beschlossene Reduzierung der Maximaldrehzahl der Yamaha R9. «Es ist jetzt ausgeglichen. Gestern wirkte es noch so, als ob sie deutlich langsamer geworden sind. Eine Reduzierung um 800 Umdrehungen ist schon sehr viel. Wir müssen schauen, wie es sich bei den kommenden Rennen entwickelt. Diese Strecke war nie eine gute Strecke für Yamaha sondern eher für uns. Die Yamaha hat sehr viel Drehmoment, war beim Topspeed aber nie besonders stark», erklärte Öttl.