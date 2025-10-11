Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM: Toprak siegt in Estoril

Schock für Marcel Schrötter: Lenker gebrochen, Sturz

Von Kay Hettich
Marcel Schrötter stürzte wegen eines fehlerhaften Bauteils
© Instagram/Marcel Schrötter

Als Marcel Schrötter im ersten Lauf der Supersport-WM 2025 in Estoril stürzte, wurde die Szene nicht von Kameras eingefangen. Die Ursache ist schockierend und wirft Fragen auf. Dabei hatte das Wochenende so gut begonnen.
Als Fünfter der Superpole meldete sich Marcel Schrötter am Freitag auf einer Position zurück, auf der der Bayer fahrerisch hingehört. Und weil Raffaele De Rosa (QJ Motor) wegen Bummelns um drei Positionen strafversetzt wurde, rückte der Bayer im ersten Lauf sogar auf die vierte Position nach vorn – seit Misano hatte sich der 32-Jährige nicht mehr eine solch gute Ausgangsposition!

In der turbulenten Startphase büßte der WRP-Ducati-Pilot zunächst einige Positionen ein und stabilisierte sich auf Platz 9 mit Anschluss bis zum Siebten – ein einstelliges Ergebnis hatte der Bayer zuletzt im ersten Lauf in Misano als Sechster eingefahren.

Doch in Runde 10 verschwand Schrötter vom Zeitenmonitor und wurde als gestürzt gemeldet.

«Nach einem vielversprechenden Freitag endete das heutige Rennen mit einer Enttäuschung», stöhnte Schrötter. «Es begann mit einer schwierigen Anfangsphase, bei der ich aufgrund aggressiver Überholmanöver von Gegnern ein oder zwei Positionen verlor. Es ist normal, dass die ersten Runden chaotisch sind. Wenn einige Fahrer es jedoch übertreiben, ist es frustrierend, deshalb viel Zeit zu verlieren.»

Die Ursache des Sturzes war kurios und auch schockierend.

«Ich hatte ein Problem mit dem Lenker, der beim Bremsen für Kurve 4 abbrach», berichtete Schrötter. «Ich kann nur sagen, dass ich Glück hatte, dass ich bei diesem Vorfall keinen anderen Fahrer getroffen habe und es an einer relativ langsamen Stelle passierte. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es am Ende der Start-/Zielgeraden bei 280 km/h passiert wäre, mit sechs oder sieben Fahrern in der Gruppe vor mir. Letztendlich ist es sehr enttäuschend, denn nach einer guten Superpole wollte ich im Rennen ein akzeptables Ergebnis erzielen, was definitiv möglich gewesen wäre.»

Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,440 sec
3. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,814
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,616
5. Lucas Mahias (F) Yamaha + 2,667
6. Alberto Surra (I) Yamaha + 3,122
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 4,542
8. Jaume Masia (E) Ducati + 6,902
9. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 7,930
10. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,465
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 13,958
12. Leonardo Taccini (I) Ducati + 15,578
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 15,630
14. Corentin Perolari * (F) Honda + 15,812
15. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,120
16. Xavi Artigas (E) MV Agusta + 16,908
17. Roberto Garcia (I) Yamaha + 18,875
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 20,318
19. Kaito Toba (J) Honda + 20,663
20. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 25,135
21. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 25,283
22. Andrea Giombini (I) Ducati + 28,251
23. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 41,917
24. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 44,797
25. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 45,058
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + 49,345
27. Mattia Casadei (I) MV Agusta + > 1 min
28. Federico Caricasulo (I) Ducati + > 1 min
- Ana Carrasco * (E) Honda
- Matteo Ferrari (I) Ducati
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Simon Jespersen (DK) Ducati
- Luca Ottaviani (I) Honda
Supersport-WM 2025: Stand nach 21 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 400
2. Can Öncü (TR) Yamaha 336
3. Jaume Masia (E) Ducati 227
4. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 223
5. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
6. Valentin Debise (F) Ducati 185
7. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
8. Philipp Öttl (D) Ducati 149
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 143
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta 89
12. Xavi Cardelus (AND) Ducati 89
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 82
14. Corentin Perolari * (F) Honda 75
15. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 67
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 57
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 47
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 45
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
21. Alberto Surra (I) Yamaha 40
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 21
23. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 12
27. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
28. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 8
* WorldSSP Challenge

