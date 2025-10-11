Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM: Toprak siegt in Estoril

Philipp Öttl (4./Ducati): Trend bestätigt, zufrieden

Von Kay Hettich
Philipp Öttl kommt immer besser in Schwung
Philipp Öttl kommt immer besser in Schwung

Gegen Saisonende der Supersport-WM 2025 kommt Philipp Öttl besser in Schwung. Im ersten Supersport-Lauf auf dem Circuito do Estoril fuhr der Ducati-Pilot einen weiteren vierten Platz ein.
Die ersten Events der Supersport-WM 2025 quälte sich Philipp Öttl mit einer langwierigen Knieverletzung. In Most fuhr der Ducati-Pilot als Dritter sein bisher einziges Podium ein und orientiert sich seitdem in der Gesamtwertung sukzessive nach oben.

Und die Schritte werden konstanter und größer: Nach zwei vierten Plätzen im MotorLand Aragón legte der Bayer im ersten Lauf in Estoril einen weiteren vierten Platz nach und ist mittlerweile WM-Achter.

«Drei vierte Plätze hintereinander bestätigen unseren Trend seit Aragón, wobei unser Speed dort etwas besser war», sagte der 29-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Jedes Rennen läuft halt etwas anders, aber ich zufrieden. In den letzten drei Rennen waren dieselben Piloten in den Top-4. Mit meinem Fahren bin ich nicht mehr so unzufrieden und mit dem Motorrad passt es jetzt auch.»

Freut sich Öttl über die Punkte oder ärgert er sich, es nicht auf das Podest geschafft zu haben – am Ende fehlten 2,6 sec, nachdem er bis vier Runden vor dem Ende in Schlagdistanz zu den Top-3 war.

«Beides», gab Öttl zu . «Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und es fehlt nicht mehr viel, damit es weiter nach vorn geht. Jetzt fangen wir an, über die kleinsten Details zu reden, die am Ende den Unterschied ausmachen.»

Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,440 sec
3. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,814
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,616
5. Lucas Mahias (F) Yamaha + 2,667
6. Alberto Surra (I) Yamaha + 3,122
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 4,542
8. Jaume Masia (E) Ducati + 6,902
9. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 7,930
10. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,465
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 13,958
12. Leonardo Taccini (I) Ducati + 15,578
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 15,630
14. Corentin Perolari * (F) Honda + 15,812
15. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,120
16. Xavi Artigas (E) MV Agusta + 16,908
17. Roberto Garcia (I) Yamaha + 18,875
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 20,318
19. Kaito Toba (J) Honda + 20,663
20. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 25,135
21. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 25,283
22. Andrea Giombini (I) Ducati + 28,251
23. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 41,917
24. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 44,797
25. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 45,058
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + 49,345
27. Mattia Casadei (I) MV Agusta + > 1 min
28. Federico Caricasulo (I) Ducati + > 1 min
- Ana Carrasco * (E) Honda
- Matteo Ferrari (I) Ducati
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Simon Jespersen (DK) Ducati
- Luca Ottaviani (I) Honda
Supersport-WM 2025: Stand nach 21 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 400
2. Can Öncü (TR) Yamaha 336
3. Jaume Masia (E) Ducati 227
4. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 223
5. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
6. Valentin Debise (F) Ducati 185
7. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
8. Philipp Öttl (D) Ducati 149
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 143
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta 89
12. Xavi Cardelus (AND) Ducati 89
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 82
14. Corentin Perolari * (F) Honda 75
15. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 67
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 57
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 47
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 45
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
21. Alberto Surra (I) Yamaha 40
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 21
23. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 12
27. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
28. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 8
* WorldSSP Challenge

6.98 07100916 C1110054512 | 12