Philipp Öttl (4./Ducati): Trend bestätigt, zufrieden
Philipp Öttl kommt immer besser in Schwung
Die ersten Events der Supersport-WM 2025 quälte sich Philipp Öttl mit einer langwierigen Knieverletzung. In Most fuhr der Ducati-Pilot als Dritter sein bisher einziges Podium ein und orientiert sich seitdem in der Gesamtwertung sukzessive nach oben.
Und die Schritte werden konstanter und größer: Nach zwei vierten Plätzen im MotorLand Aragón legte der Bayer im ersten Lauf in Estoril einen weiteren vierten Platz nach und ist mittlerweile WM-Achter.
«Drei vierte Plätze hintereinander bestätigen unseren Trend seit Aragón, wobei unser Speed dort etwas besser war», sagte der 29-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Jedes Rennen läuft halt etwas anders, aber ich zufrieden. In den letzten drei Rennen waren dieselben Piloten in den Top-4. Mit meinem Fahren bin ich nicht mehr so unzufrieden und mit dem Motorrad passt es jetzt auch.»
Freut sich Öttl über die Punkte oder ärgert er sich, es nicht auf das Podest geschafft zu haben – am Ende fehlten 2,6 sec, nachdem er bis vier Runden vor dem Ende in Schlagdistanz zu den Top-3 war.
«Beides», gab Öttl zu . «Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und es fehlt nicht mehr viel, damit es weiter nach vorn geht. Jetzt fangen wir an, über die kleinsten Details zu reden, die am Ende den Unterschied ausmachen.»
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|2.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 0,440 sec
|3.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,814
|4.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 2,616
|5.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 2,667
|6.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 3,122
|7.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 4,542
|8.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 6,902
|9.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 7,930
|10.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 10,465
|11.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 13,958
|12.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|+ 15,578
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 15,630
|14.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 15,812
|15.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 16,120
|16.
|Xavi Artigas (E)
|MV Agusta
|+ 16,908
|17.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 18,875
|18.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 20,318
|19.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 20,663
|20.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 25,135
|21.
|Joshua Whatley (GB)
|MV Agusta
|+ 25,283
|22.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 28,251
|23.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 41,917
|24.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 44,797
|25.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 45,058
|26.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 49,345
|27.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ > 1 min
|28.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ > 1 min
|-
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|-
|Matteo Ferrari (I)
|Ducati
|-
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|-
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|-
|Luca Ottaviani (I)
|Honda
|Supersport-WM 2025: Stand nach 21 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|400
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|336
|3.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|227
|4.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|223
|5.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|185
|6.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|185
|7.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|149
|9.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|143
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|112
|11.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|89
|12.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|89
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|82
|14.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|75
|15.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|67
|17.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|57
|18.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|47
|19.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|45
|20.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|40
|21.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|40
|22.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|21
|23.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|24.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|25.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|12
|26.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|12
|27.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|9
|28.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|8
|* WorldSSP Challenge