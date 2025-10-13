Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike: Toprak wittert Ducati-Verschwörung

Weltmeister Stefano Manzi: «Es werden Tränen fließen»

Von Kay Hettich
Stefano Manzi und Ten Kate Yamaha
© Gold & Goose

Stefano Manzi und Ten Kate Yamaha

Mit dem Gewinn der Supersport-WM 2025 erreichte Stefano Manzi den größten Erfolg seiner Karriere. Mit dem Wechsel in die Superbike-Kategorie ist die Trennung von Ten Kate Yamaha verbunden.
Mit dem Sieg im zweiten Supersport-Lauf auf dem Circuito do Estoril brachte Stefano Manzi seinen ersten WM-Titel unter Dach und Fach. Insgesamt gewann der Italiener zehn Rennen und stand in acht weiteren auf dem Podest. Auf den WM-Zweiten, seinen Yamaha-Markenkollegen Can Öncü, hat der 26-Jährige 82 Punkte Vorsprung. Beeindruckend!

Nach zwei Vizeweltmeisterschaften in Folge galt Manzi in seiner dritten Saison als Favorit und Yamaha gab ihm mit der neuen R9 das richtige Werkzeug in die Hand. «Ich denke, der Titel ist das Ergebnis verschiedener Faktoren», betonte der Italiener im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Wir sind mit mehr Erfahrung in die Saison gegangen und haben aus den negativen Dingen Lehren gezogen, wobei auch in diesem Jahr mit zwei Stürzen in Most und Misano nicht alles glatt lief. Und die Yamaha R9 wurde entwickelt, um im ersten Jahr erfolgreich zu sein – und das haben wir mit dem Fahrer- und Konstrukteurstitel erreicht.»

Manzi wechselte für 2022 von der Moto2 ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft und galt als schwieriger Charakter. Im niederländischen Erfolgsteam Ten Kate verstand man es, den Italiener zu bändigen. «Als ich zu Ten Kate wechselte, wurde mir klar, dass ich mit ihnen die beste Möglichkeit in meiner Karriere habe», weiß Manzi. «Sie arbeiten super professionell und sind wir eine Familie für mich geworden. 2026 bin ich wieder ein Rookie und ganz ehrlich, beim Abschied von Ten Kate werden Tränen fließen. Eigentlich möchte ich mich nicht von ihnen trennen, aber das Leben läuft weiter. Sie werden immer einen Platz in meinem Herzen haben.»

Auf der Auslaufrunde von seinem Team abgefangen und in eine goldene Lederkombi gezwängt. «Ich hatte ihnen eigentlich gesagt, dass ich nichts goldenes haben möchte – das macht jeder», schmunzelte der neue Weltmeister. «Ich wusste nicht, was sie planten und als ich die Lederkombi das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, na gut. Am Ende gefiel es mir doch gar nicht schlecht.»

Manzi wird seinen ersten offiziellen Superbike-Test mit Giansanti Racing am Dienstag nach dem Saisonfinale in Jerez haben. «Im Moment bin ich noch komplett auf meinen Job hier fokussiert. Es stehen noch zwei Rennen aus und die möchte ich bestmöglich beenden. Ich bin etwas nervöser als sonst, denn als Weltmeister muss ich gewinnen. Wenn mein Job in der Supersport-WM erledigt ist, widme ich mich dem neuen Kapitel.»

Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,599 sec
3. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 3,574
4. Roberto Garcia (I) Yamaha + 3,944
5. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,432
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 6,676
7. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 7,369
8. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,722
9. Can Öncü (TR) Yamaha + 8,464
10. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 9,556
11. Simon Jespersen (DK) Ducati + 9,606
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 10,747
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 10,757
14. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,855
15. Leonardo Taccini (I) Ducati + 11,194
16. Marcel Schrötter (D) Ducati + 12,365
17. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,296
18. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 13,370
19. Matteo Ferrari (I) Ducati + 13,959
20. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 14,185
21. Kaito Toba (J) Honda + 20,847
22. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 22,032
23. Luca Ottaviani (I) Honda + 22,651
24. Andrea Giombini (I) Ducati + 31,545
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 31,741
26. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 37,242
27. Loic Arbel (F) MV Agusta + 42,503
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 49,424
- Valentin Debise (F) Ducati
- Filippo Farioli (I) MV Agusta
- Lucas Mahias (F) Yamaha
- Jaume Masia (E) Ducati
Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,440 sec
3. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,814
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,616
5. Lucas Mahias (F) Yamaha + 2,667
6. Alberto Surra (I) Yamaha + 3,122
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 4,542
8. Jaume Masia (E) Ducati + 6,902
9. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 7,930
10. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,465
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 13,958
12. Leonardo Taccini (I) Ducati + 15,578
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 15,630
14. Corentin Perolari * (F) Honda + 15,812
15. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,120
16. Xavi Artigas (E) MV Agusta + 16,908
17. Roberto Garcia (I) Yamaha + 18,875
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 20,318
19. Kaito Toba (J) Honda + 20,663
20. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 25,135
21. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 25,283
22. Andrea Giombini (I) Ducati + 28,251
23. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 41,917
24. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 44,797
25. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 45,058
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + 49,345
27. Mattia Casadei (I) MV Agusta + > 1 min
28. Federico Caricasulo (I) Ducati + > 1 min
- Ana Carrasco * (E) Honda
- Matteo Ferrari (I) Ducati
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Simon Jespersen (DK) Ducati
- Luca Ottaviani (I) Honda
Supersport-WM 2025: Stand nach 22 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 425
2. Can Öncü (TR) Yamaha 343
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 233
4. Jaume Masia (E) Ducati 227
5. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
6. Valentin Debise (F) Ducati 185
7. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
8. Philipp Öttl (D) Ducati 169
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 159
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati 91
12. Filippo Farioli (I) MV Agusta 89
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 86
14. Corentin Perolari * (F) Honda 83
15. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 72
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 60
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 60
19. Alberto Surra (I) Yamaha 51
20. Leonardo Taccini (I) Ducati 46
21. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 30
23. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 18
24. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
25. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
26. Kaito Toba (J) Honda 12
27. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
* WorldSSP Challenge

6.98 07100916 C1310054512 | 11