Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: 2027 kann sich alles ändern

Estoril, Lauf 2: Manzi mit Sieg zum Titel, Öttl 2.

Von Kay Hettich
Stefano Manzi mit Sieg zum Supersport-Titel
© Gold & Goose

Stefano Manzi mit Sieg zum Supersport-Titel

Mit dem Sieg im zweiten Supersport-Lauf 2025 in Estoril holte sich Stefano Manzi (Yamaha) standesgemäß mit einem Sieg den Titel. Großartiger Philipp Öttl (Ducati) auf Platz 2. Stark auch Jeremy Alcoba (Kawasaki) als Drit
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Für die Startaufstellung des zweiten Rennens der Supersport-WM zählt seit 2024 nicht allein die Superpole, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Damit soll ein ähnlicher Effekt erzielt werden wie durch das Superpole-Race in der Superbike-Kategorie.

Von der Pole-Position startete somit zum ersten Mal in seiner Supersport-Karriere Roberto Garcia (Yamaha) vor Lauf-1-Sieger Valentin Debise (Ducati) und Can Öncü (Yamaha). WM-Leader Stefano Manzi (Yamaha) war Fünfter der Startaufstellung. Philipp Öttl (Ducati) fuhr die sechstschnellste Rundenzeit. Der in Lauf 1 wegen eines gebrochenen Lenkers gestürzte Marcel Schrötter (Ducati) rutschte auf Startplatz 11 ab.

Die Ausgangssituation angesichts 64 Punkte Vorsprung für Manzi komfortabel: Bei einem Öncü-Sieg reicht dem Ten-Kate-Yamaha-Piloten ein fünfter Platz, um sich vorzeitig zum Supersport-Weltmeister 2025 zu krönen!

Bei Rennstart um 12:35 Uhr Ortszeit wurde die Wolkendecke über der Rennstrecke dichter, es drohte aber kein Regen und es war 23 Grad Celsius warm. Mit einem Blitzstart übernahm Öncü in der Kurve die Führung, aber das Rennen entwickelte sich zu einem spannenden Schlagabtausch von bis zu sieben Piloten. Die Positionen änderten sich ständig, bis sich nach acht Runden Debise und Manzi lösen konnten und den Sieg unter sich ausmachten.

Bis drei Runden vor dem Ende folgte Manzi dem Franzosen wie ein Schatten, dann legte er nach, überholte den Ducati-Piloten und sicherte sich souverän den Sieg. Das Rennen endete für Debise dramatisch: Nachdem er die Führung abgeben musste, musste der Routinier seine Ducati mit einem Defekt abstellen.

Zuvor hatte Philipp Öttl, der sich in der Verfolgergruppe durchsetzen konnte, bereits Debise überholt und brauste als großartiger Zweiter über die Ziellinie – das beste Finish des Bayern mit Ducati!

Niederschmetternd endete der zweite Lauf auch für Can Öncü, dessen Rundenzeiten dramatisch einbrachen. In nur zwei Runden fiel der Türke auf Platz 9 zurück.

Als Dritter stieg Jeremy Alcoba nach einer starken Aufholjagd auf das dritte Podest – der einzige Kawasaki-Pilot war nur 25. der Startaufstellung!

Weniger erfreulich endete das Wochenende in Estoril für Marcel Schrötter, der auf der 16. Position die Ziellinie kreuzte.

Die beste Triumph brachte Tom Booth-Amos auf Platz 6 ins Ziel. Achter wurde Honda-Pilot Corentin Perolari. Gute Punkte holte Raffaele De Rosa mit der neuen QJ Motor auf Platz 10.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Garcia, Debise, Surra und Manzi in die erste Kurve. Öttl reiht sich als Siebter ein, Schrötter als Elfter.

Runde 1: Öncü führt, Manzi Vierter. Öttl und Schrötter verlieren eine Position und sind Achter und Zwölfter.

Runde 2: Debise hat sich die Führung geschnappt und Manzi (2.) kassierte Garcia (4.) und Öncü (3.). Die Top-9 innerhalb 0,9 sec. Schnellste Runde Alcoba (19.) in 1:40,346 min.

Runde 3: An der Spitze geht es turbulent zu, die Positionen ändern sich ständig. Öttl (8.) in der vorderen Gruppe, Schrötter auf Platz 14.

Runde 4: Öncü wieder vorn, Manzi auf fünf – bei diesem Stand wäre der Italiener Weltmeister. Schnellste Runde Öttl (7.) in 1:40,188 min.

Runde 5: Debise wieder sehr stark. Der Franzose verdrängt Öncü im Kurvengeschlängel von Platz 1. Manzi Dritter. Schnellste Runde von Honda-Pilot Perolari in 1:39,983 min. Dahinter Da Rosa (QJ) auf 14.

Runde 6: Die Top-10 innerhalb 2 sec. Alcoba (15.) arbeitet sich in 1:39,868 min weiter nach vorn.

Runde 7: Debise vor Manzi, Öncü, Masia, Garcia und Öttl. Schrötter auf 21.

Runde 8: Debise und Manzi setzen sich leicht von Öncü, Masia und Öttl ab.

Runde 9: Die Top-2 um 0,7 sec vor der Verfolgergruppe.

Runde 10: Öncü fährt schneller als die Top-2, kommt aber nur geringfügig näher. Öttl mit persönlich schnellster Runde vor auf Platz 4.

Runde 11: Masia neben der Piste. Alcoba Achter. Schrötter auf 20.

Runde 12: Debise und Manzi 1,1 sec vor Öncü und Öttl. Mahias gestürzt. Masia fällt mit Defekt aus.

Runde 13: Öttl schnappt sich Platz 3 von Öncü!

Runde 14: Öncü wird dramatisch langsamer und wird von Surra und Garcia überholt.

Runde 15: Manzi hat die Führung übernommen, Öttl hat bis auf 0,6 sec aufgeschlossen. Öncü nur noch auf Platz 7. Schrötter durch Ausfälle auf 17.

Runde 16: Manzi 0,7 sec vor Debise und Öttl.

Runde 17: Debise in Problemen und fällt zurück. Öttl ist Zweiter und Alcoba Dritter!

Letzte Runde: Manzi siegt und ist Weltmeister. Öttl Zweiter und Alcoba von Startplatz 25 als Dritter im Ziel!

#NV
Ergebnis Supersport-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,599 sec
3. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 3,574
4. Roberto Garcia (I) Yamaha + 3,944
5. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,432
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 6,676
7. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 7,369
8. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,722
9. Can Öncü (TR) Yamaha + 8,464
10. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 9,556
11. Simon Jespersen (DK) Ducati + 9,606
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 10,747
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 10,757
14. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,855
15. Leonardo Taccini (I) Ducati + 11,194
16. Marcel Schrötter (D) Ducati + 12,365
17. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,296
18. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 13,370
19. Matteo Ferrari (I) Ducati + 13,959
20. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 14,185
21. Kaito Toba (J) Honda + 20,847
22. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 22,032
23. Luca Ottaviani (I) Honda + 22,651
24. Andrea Giombini (I) Ducati + 31,545
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 31,741
26. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 37,242
27. Loic Arbel (F) MV Agusta + 42,503
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 49,424
- Valentin Debise (F) Ducati
- Filippo Farioli (I) MV Agusta
- Lucas Mahias (F) Yamaha
- Jaume Masia (E) Ducati
Ergebnis Supersport-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,440 sec
3. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,814
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,616
5. Lucas Mahias (F) Yamaha + 2,667
6. Alberto Surra (I) Yamaha + 3,122
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 4,542
8. Jaume Masia (E) Ducati + 6,902
9. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 7,930
10. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,465
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 13,958
12. Leonardo Taccini (I) Ducati + 15,578
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 15,630
14. Corentin Perolari * (F) Honda + 15,812
15. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,120
16. Xavi Artigas (E) MV Agusta + 16,908
17. Roberto Garcia (I) Yamaha + 18,875
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 20,318
19. Kaito Toba (J) Honda + 20,663
20. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 25,135
21. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 25,283
22. Andrea Giombini (I) Ducati + 28,251
23. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 41,917
24. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 44,797
25. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 45,058
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + 49,345
27. Mattia Casadei (I) MV Agusta + > 1 min
28. Federico Caricasulo (I) Ducati + > 1 min
- Ana Carrasco * (E) Honda
- Matteo Ferrari (I) Ducati
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Simon Jespersen (DK) Ducati
- Luca Ottaviani (I) Honda
Supersport-WM 2025: Stand nach 22 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 425
2. Can Öncü (TR) Yamaha 343
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 233
4. Jaume Masia (E) Ducati 227
5. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
6. Valentin Debise (F) Ducati 185
7. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
8. Philipp Öttl (D) Ducati 169
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 159
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati 91
12. Filippo Farioli (I) MV Agusta 89
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 86
14. Corentin Perolari * (F) Honda 83
15. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 72
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 60
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 60
19. Alberto Surra (I) Yamaha 51
20. Leonardo Taccini (I) Ducati 46
21. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 30
23. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 18
24. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
25. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
26. Kaito Toba (J) Honda 12
27. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
* WorldSSP Challenge

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Du ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 12.10., 14:10, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 12.10., 14:20, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 12.10., 14:40, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 12.10., 15:00, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 12.10., 15:35, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 12.10., 16:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 12.10., 18:00, Eurosport 2
    Supersport: Weltmeisterschaft
  • So. 12.10., 19:00, Eurosport 2
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 12.10., 19:00, Kinderkanal
    Die Schlümpfe
  • So. 12.10., 19:13, ServusTV
    Servus Sport aktuell
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1210054512 | 11