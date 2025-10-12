Stefano Manzi (26) verdienter SSP-Weltmeister 2025

Angesichts seines komfortablen Vorsprungs war nicht die Frage ob sich Stefano Manzi beim Meeting in Estoril zum Supersport-Weltmeister krönt, sondern nur ob am Samstag oder Sonntag. Im zweiten Lauf war es soweit.

Mit 60 Punkten Vorsprung reiste Stefano Manzi ins portugiesische Estoril zum vorletzten Saisonmeeting. Nur bei Saisonmitte in Most und Misano erlaubte sich Stefano Manzi eine leichte Schwächephase, ansonsten war der Yamaha-Pilot ein Musterbeispiel an Konstanz.

Im ersten Lauf am Samstag baute der 26-Jährige sein Polster als Zweiter um vier weitere Punkte auf seinen letzten WM-Rivalen, Markenkollege Can Öncü, aus. Domit reichte Manzi bei einem Öncü-Sieg ein fünfter Platz zum Gewinn der diesjährigen Meisterschaft.

Doch der Ten Kate-Pilot taktierte nicht, sondern legte alles in die Waagschale und holte sich standesgemäß mit einem Sieg den ersten WM-Titel seiner Karriere. In einer goldenen Lederkombi gekleidet erreichte der VR46-Pilot das Parc Fermé. «Es ist wie ein Traum, aus dem ich nie aufwachen möchte», stammelte der 2025er-Weltmeister.

Der Italiener ist mit 9 Siegen und 9 weiteren Top-3-Ergebnissen der dominierende Pilot der Supersport-WM 2025 – also 18 Podestplätze in 22 Rennen! Für Manzi ist der Gewinn der Supersport-WM 2025 der größte Erfolg seiner Karriere. Seit 2022 fährt der Italiener in der mittleren Kategorie der serienbasierten Rennserie und etablierte sich sofort als Top-Pilot. Bereits im ersten Jahr fuhr er mit Triumph seinen ersten Sieg ein und wurde WM-Sechster. Es folgten zwei Vizeweltmeisterschaften mit 408 und 415 Punkten, was in den meisten Saisons zu Platz 1 gereicht hätte. 2023 und 2024 war die Ducati aber das beste Motorrad.

Mit der neuen R9 hatte der VR46-Pilot das erforderliche Werkzeug, um in seinem 95. Supersport-Rennen den ersten WM-Titel zu gewinnen. Im kommenden Jahr tritt Manzi bei Giansanti Racing als Teamkollege von Remy Gardner in der Superbike-WM an.

Es ist der erste Fahrer-WM-Titel von Yamaha mit der neuen R9. Die Markenweltmeisterschaft konnten die Japaner bereits in Magny-Cours sicherstellen. Und für das niederländische Ten-Kate-Team ist es nach Dominique Aegerter 2021 und 2022 die dritte Fahrerweltmeisterschaft mit Yamaha, die 20. insgesamt.