Philipp Öttl (2.): Nur der Weltmeister war schneller
Philipp Öttl fuhr ein sehr starkes zweites Rennen
Dieser zweite Platz wurde Philipp Öttl nicht geschenkt, es war das Ergebnis monatelanger harter Arbeit. Auch wenn die Rundenzeiten von Can Öncü (Yamaha), kurz nachdem er vom Bayer überholt wurde, einbrachen und auch Valentin Debise (Ducati) mit technischen Problemen zu kämpfen hatte: Öttl fuhr das gesamte Rennen über nie mehr als 1,3 sec hinter dem Führenden und war schlicht schneller als seine Gegner. Nur Lauf-2-Sieger und neue Weltmeister Stefano Manzi (Yamaha) war für den Ducati-Piloten nicht mehr erreichbar.
«Mein Start war nur so mittelgut und danach musste ich ordentlich kämpfen», erzählte Öttl SPEEDWEEK.com. Denn der 29-Jährige kam nur als Achter aus der ersten Runde und musste sich zunächst gegen starke Piloten wie Alberto Surra (Yamaha) und Jaume Masia (Ducati) durchsetzen. «Irgendwann habe ich gemerkt, dass der Reifen etwas nachlässt. Das war wohl bei allen so, nur beim Manzi nicht. Als ich mich in meiner Gruppe durchgesetzt hatte und Vierter war, holte ich Öncü ein und überholte ihn. Danach hoffte ich, auch noch den Debise zu bekommen. Ihm ist dann die Bremse eingegangen – das erzählte er mir zumindest – aber ich hätte ihn vielleicht auch ohne dieses Problem bekommen, man weiß es aber nicht. Für Manzi hätte es definitiv nicht mehr gereicht.»
Als Öttl das Parc fermé erreichte, wurde er von seinem Team Feel Racing gefeiert. Nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte (Knieverletzung in Australien) war der zweite Platz das beste Finish und erst das zweite Podium in diesem Jahr. Nach drei vierten Plätzen in Folge kam der Podestplatz jedoch nicht überraschend.
«Seit Most ging es aufwärts. Wir haben an den Details gearbeitet und mein Gefühl für das Motorrad wurde immer besser. Jetzt spüre ich das Limit», erklärte Philipp. «Das Team hat im Winter gesehen, dass ich schnell genug bin. Das war wichtig und die Basis. Dann kam der Sturz in Australien und es hat etwas gedauert, bis wir unseren Weg gefunden haben. Jetzt kommen wir an eine Rennstrecke, und es läuft einfach. Die vierten Plätze waren enorm wichtig, um Vertrauen aufzubauen.»
In der Gesamtwertung belegt Öttl vor dem Saisonfinale in Jerez mit 169 Punkten den achten WM-Rang. Realistisch kann er sich noch auf den siebten Platz verbessern.
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|2.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 2,599 sec
|3.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 3,574
|4.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 3,944
|5.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 4,432
|6.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 6,676
|7.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 7,369
|8.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 7,722
|9.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 8,464
|10.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 9,556
|11.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 9,606
|12.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 10,747
|13.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ 10,757
|14.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 10,855
|15.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|+ 11,194
|16.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 12,365
|17.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ 13,296
|18.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 13,370
|19.
|Matteo Ferrari (I)
|Ducati
|+ 13,959
|20.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 14,185
|21.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 20,847
|22.
|Joshua Whatley (GB)
|MV Agusta
|+ 22,032
|23.
|Luca Ottaviani (I)
|Honda
|+ 22,651
|24.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 31,545
|25.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 31,741
|26.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 37,242
|27.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 42,503
|28.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 49,424
|-
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|-
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|-
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|-
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|2.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|+ 0,440 sec
|3.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,814
|4.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 2,616
|5.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 2,667
|6.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 3,122
|7.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 4,542
|8.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 6,902
|9.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 7,930
|10.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 10,465
|11.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 13,958
|12.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|+ 15,578
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 15,630
|14.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 15,812
|15.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 16,120
|16.
|Xavi Artigas (E)
|MV Agusta
|+ 16,908
|17.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 18,875
|18.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 20,318
|19.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 20,663
|20.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 25,135
|21.
|Joshua Whatley (GB)
|MV Agusta
|+ 25,283
|22.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|+ 28,251
|23.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 41,917
|24.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 44,797
|25.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 45,058
|26.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 49,345
|27.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|+ > 1 min
|28.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|+ > 1 min
|-
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|-
|Matteo Ferrari (I)
|Ducati
|-
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|-
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|-
|Luca Ottaviani (I)
|Honda
|Supersport-WM 2025: Stand nach 22 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|425
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|343
|3.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|233
|4.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|227
|5.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|185
|6.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|185
|7.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|169
|9.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|159
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|112
|11.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|91
|12.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|89
|13.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|86
|14.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|83
|15.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|16.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|72
|17.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|60
|18.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|60
|19.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|51
|20.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|46
|21.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|40
|22.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|30
|23.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|18
|24.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|25.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|26.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|12
|27.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|9
|* WorldSSP Challenge