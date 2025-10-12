Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: 2027 kann sich alles ändern

Philipp Öttl (2.): Nur der Weltmeister war schneller

Von Kay Hettich
Philipp Öttl fuhr ein sehr starkes zweites Rennen
© WorldSBK

Dieser Podestplatz war mit Ansage. Den eingeschlagenen Aufwärtstrend in der Supersport-WM 2025 bestätigte Philipp Öttl im zweiten Lauf in Estoril mit einem sauber herausgefahrenen zweiten Platz.
Dieser zweite Platz wurde Philipp Öttl nicht geschenkt, es war das Ergebnis monatelanger harter Arbeit. Auch wenn die Rundenzeiten von Can Öncü (Yamaha), kurz nachdem er vom Bayer überholt wurde, einbrachen und auch Valentin Debise (Ducati) mit technischen Problemen zu kämpfen hatte: Öttl fuhr das gesamte Rennen über nie mehr als 1,3 sec hinter dem Führenden und war schlicht schneller als seine Gegner. Nur Lauf-2-Sieger und neue Weltmeister Stefano Manzi (Yamaha) war für den Ducati-Piloten nicht mehr erreichbar.

«Mein Start war nur so mittelgut und danach musste ich ordentlich kämpfen», erzählte Öttl SPEEDWEEK.com. Denn der 29-Jährige kam nur als Achter aus der ersten Runde und musste sich zunächst gegen starke Piloten wie Alberto Surra (Yamaha) und Jaume Masia (Ducati) durchsetzen. «Irgendwann habe ich gemerkt, dass der Reifen etwas nachlässt. Das war wohl bei allen so, nur beim Manzi nicht. Als ich mich in meiner Gruppe durchgesetzt hatte und Vierter war, holte ich Öncü ein und überholte ihn. Danach hoffte ich, auch noch den Debise  zu bekommen. Ihm ist dann die Bremse eingegangen – das erzählte er mir zumindest – aber ich hätte ihn vielleicht auch ohne dieses Problem bekommen, man weiß es aber nicht. Für Manzi hätte es definitiv nicht mehr gereicht.»

Als Öttl das Parc fermé erreichte, wurde er von seinem Team Feel Racing gefeiert. Nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte (Knieverletzung in Australien) war der zweite Platz das beste Finish und erst das zweite Podium in diesem Jahr. Nach drei vierten Plätzen in Folge kam der Podestplatz jedoch  nicht überraschend.

«Seit Most ging es aufwärts. Wir haben an den Details gearbeitet und mein Gefühl für das Motorrad wurde immer besser. Jetzt spüre ich das Limit», erklärte Philipp. «Das Team hat im Winter gesehen, dass ich schnell genug bin. Das war wichtig und die Basis. Dann kam der Sturz in Australien und es hat etwas gedauert, bis wir unseren Weg gefunden haben. Jetzt kommen wir an eine Rennstrecke, und es läuft einfach. Die vierten Plätze waren enorm wichtig, um Vertrauen aufzubauen.»

In der Gesamtwertung belegt Öttl vor dem Saisonfinale in Jerez mit 169 Punkten den achten WM-Rang. Realistisch kann er sich noch auf den siebten Platz verbessern.

Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,599 sec
3. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 3,574
4. Roberto Garcia (I) Yamaha + 3,944
5. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,432
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 6,676
7. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 7,369
8. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,722
9. Can Öncü (TR) Yamaha + 8,464
10. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 9,556
11. Simon Jespersen (DK) Ducati + 9,606
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 10,747
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 10,757
14. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,855
15. Leonardo Taccini (I) Ducati + 11,194
16. Marcel Schrötter (D) Ducati + 12,365
17. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,296
18. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 13,370
19. Matteo Ferrari (I) Ducati + 13,959
20. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 14,185
21. Kaito Toba (J) Honda + 20,847
22. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 22,032
23. Luca Ottaviani (I) Honda + 22,651
24. Andrea Giombini (I) Ducati + 31,545
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 31,741
26. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 37,242
27. Loic Arbel (F) MV Agusta + 42,503
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 49,424
- Valentin Debise (F) Ducati
- Filippo Farioli (I) MV Agusta
- Lucas Mahias (F) Yamaha
- Jaume Masia (E) Ducati
Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,440 sec
3. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,814
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,616
5. Lucas Mahias (F) Yamaha + 2,667
6. Alberto Surra (I) Yamaha + 3,122
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 4,542
8. Jaume Masia (E) Ducati + 6,902
9. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 7,930
10. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,465
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 13,958
12. Leonardo Taccini (I) Ducati + 15,578
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 15,630
14. Corentin Perolari * (F) Honda + 15,812
15. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,120
16. Xavi Artigas (E) MV Agusta + 16,908
17. Roberto Garcia (I) Yamaha + 18,875
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 20,318
19. Kaito Toba (J) Honda + 20,663
20. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 25,135
21. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 25,283
22. Andrea Giombini (I) Ducati + 28,251
23. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 41,917
24. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 44,797
25. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 45,058
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + 49,345
27. Mattia Casadei (I) MV Agusta + > 1 min
28. Federico Caricasulo (I) Ducati + > 1 min
- Ana Carrasco * (E) Honda
- Matteo Ferrari (I) Ducati
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Simon Jespersen (DK) Ducati
- Luca Ottaviani (I) Honda
Supersport-WM 2025: Stand nach 22 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 425
2. Can Öncü (TR) Yamaha 343
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 233
4. Jaume Masia (E) Ducati 227
5. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
6. Valentin Debise (F) Ducati 185
7. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
8. Philipp Öttl (D) Ducati 169
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 159
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati 91
12. Filippo Farioli (I) MV Agusta 89
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 86
14. Corentin Perolari * (F) Honda 83
15. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 72
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 60
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 60
19. Alberto Surra (I) Yamaha 51
20. Leonardo Taccini (I) Ducati 46
21. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 30
23. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 18
24. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
25. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
26. Kaito Toba (J) Honda 12
27. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
* WorldSSP Challenge

