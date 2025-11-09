Kawasaki selbstbewusst: Das stärkste Team, WM-Titel

Das Kawasaki-Team Puccetti Racing stockt für die Supersport-WM 2026 auf zwei Motorräder auf und peilt mit Dominique Aegerter und Jeremy Alcoba selbstbewusst den Titel an.

Durch das Next-Generation-Reglement rückte die Supersport-WM wieder in den Fokus von Kawasaki. Denn die bis 2024 in der Weltmeisterschaft eingesetzte ZX-6R basierte noch auf dem Modell von 2009 mit 599 ccm, in der Serie hatte der japanische Hersteller den Reihenvierzylindermotor längst auf 636 ccm aufgebohrt.

Für 2025 kam ein neues Modell der ZX-6R auf den Markt, das mehr auf den Rennsport entwickelt wurde und mit dem schlagkräftigeren Motor ausgestattet ist. Im letzten Saisondrittel war Jeremy Alcoba als einziger Kawasaki-Pilot regelmäßig in der Spitzengruppe zu finden. In Estoril und Jerez stand der junge Spanier als Dritter und Zweiter auf dem Podium.

Mit Dominique Aegerter als Teamkollegen sind die Ambitionen von Teamchef Manuel Puccetti noch einmal gestiegen – der WM-Titel soll es schon sein!

«Wir haben Jeremy für 2026 bestätigt und sind sehr stolz, dass wir mit Dominique einen zweifachen Weltmeister an Bord geholt haben. Mit diesen beiden Piloten haben wir das stärkste Team im Grid», ist der Italiener überzeugt. «Ich denke, die beiden sind eine gute Kombination und werden sich im Kampf um den WM-Titel gegenseitig pushen. Wir haben auch bei Kawasaki in Japan Druck gemacht, um zurück an die Spitze zu kommen. Meine Erwartung ist, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen – egal ob mit Jeremy oder Dominique.»