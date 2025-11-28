Jeremy Alcoba (Kawasaki): Qualität geht vor Quantität
Rundenzeiten bei Tests haben zwar nur eine bedingte Aussagekraft, dennoch ist eine Bestzeit eine Bestzeit – und die war im Fall von Jeremy Alcoba auf einem guten Niveau. In 1:42,167 min lag der Kawasaki-Pilot weniger als 0,3 sec hinter dem Rundenrekord von Nicolò Bulega (Ducati) von 1:41,875 min, der seit dem Jahr 2023 Bestand hat.
«Ich hatte nicht erwartet, dass ich so schnell sein würde», zeigte sich der Spanier überrascht. «Also ja, ich bin zufrieden mit unserer Arbeit. Am ersten Tag haben wir viel mit dem SCX-Reifen gearbeitet, weil das Wetter schön war. Am Ende war der Grip super gut. Donnerstag war das Wetter besser. Wir haben ein leichtes Flattern gespürt, als würde das Motorrad vorn pushen, aber dann hat das Team wirklich gute Arbeit geleistet und daran gearbeitet.»
Alcoba spulte an beiden Tagen insgesamt 105 Runden ab – deutlich weniger als sein neuer Teamkollege Dominique Aegerter, der 132 Runden für sich notieren ließ.
«Ich denke, es ging mehr um Qualität als um Quantität», schmunzelte der 23-Jährige. «Ich bin zufrieden, denn in den Runden, die wir gefahren sind, haben wir alle Probleme und Lösungen gefunden und alles getestet, was wir testen mussten. Am Ende hatten wir eine gute Rundenzeit und eine gutes Pace.»
|Superbike-Test in Jerez, 27. November
|Pos
|Fahrer (Nation/Motorrad)
|Kategorie
|Zeit
|Diff
|1.
|Alex Lowes (GB/Bimota)
|SBK-WM
|1:37,825 min
|2.
|Xavier Vierge (E/Yamaha)
|SBK-WM
|1:38,058
|+ 0,234 sec
|3.
|Michael vd Mark (NL/BMW)
|SBK-WM
|1:38,126
|+ 0,301
|4.
|Andrea Locatelli (I/Yamaha)
|SBK-WM
|1:38,134
|+ 0,309
|5.
|Danilo Petrucci (I/BMW)
|SBK-WM
|1:38,470
|+ 0,645
|6.
|Axel Bassani (I/Bimota)
|SBK-WM
|1:38,584
|+ 0,759
|7.
|Stefano Manzi (I/Yamaha)
|SBK-WM
|1:38,606
|+ 0,781
|8.
|Miguel Oliveira (P/BMW)
|SBK-WM
|1:38,890
|+ 1,065
|9.
|Somkiat Chantra (T/Honda)
|SBK-WM
|1:39,494
|+ 1,669
|10.
|Tetsuta Nagashima (J/Honda)
|SBK-WM
|1:39,609
|+ 1,784
|11.
|Jake Dixon (GB/Honda)
|SBK-WM
|1:39,808
|+ 1,983
|Superbike-Test in Jerez, 26. November
|Pos
|Fahrer (Nation/Motorrad)
|Kategorie
|Zeit
|Diff
|1.
|Andrea Locatelli (I/Yamaha)
|SBK-WM
|1:38,641 min
|2.
|Michael vd Mark (NL/BMW)
|SBK-WM
|1:39,043
|+ 0,402 sec
|3.
|Xavier Vierge (E/Yamaha)
|SBK-WM
|1:39,170
|+ 0,529
|4.
|Javier Fores (E/Bimota)
|SBK-WM
|1:39,302
|+ 0,661
|5.
|Danilo Petrucci (I/BMW)
|SBK-WM
|1:39,434
|+ 0,793
|6.
|Stefano Manzi (I/Yamaha)
|SBK-WM
|1:39,442
|+ 0,801
|7.
|Miguel Oliveira (P/BMW)
|SBK-WM
|1:39,815
|+ 1,174
|8.
|Jake Dixon (GB/Honda)
|SBK-WM
|1:40,035
|+ 1,394
|9.
|Somkiat Chantra (T/Honda)
|SBK-WM
|1:40,285
|+ 1,644
|10.
|Tetsuta Nagashima (J/Honda)
|SBK-WM
|1:40,839
|+ 2,198
|Supersport-Test in Jerez, 27. November
|Pos
|Fahrer (Nation/Motorrad)
|Kategorie
|Zeit
|Diff
|1.
|Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
|SSP-WM
|1:42,167 min
|2.
|Corentin Perolari (F/Honda)
|SSP-WM
|1:42,217
|+ 0,050 sec
|3.
|Matteo Ferrari (I/Ducati)
|SSP-WM
|1:42,381
|+ 0,214
|4.
|Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
|SSP-WM
|1:43,492
|+1,325
|5.
|Ana Carrasco (E/Honda)
|SSP-WM
|1:44,077
|+1,910
|6.
|Riccardo Rossi (I/Ducati)
|SSP-WM
|1:44,135
|+ 1,968
|7.
|Petr Svoboda (CZ/Ducati)
|SSP-WM
|1:44,697
|+ 2,530
|Supersport-Test in Jerez, 26. November
|Pos
|Fahrer (Nation/Motorrad)
|Kategorie
|Zeit
|Diff
|1.
|Corentin Perolari (F/Honda)
|SSP-WM
|1:42,683 min
|2.
|Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)
|SSP-WM
|1:42,877
|+ 0,194 sec
|3.
|Matteo Ferrari (I/Ducati)
|SSP-WM
|1:43,211
|+ 0,528
|4.
|Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)
|SSP-WM
|1:43,740
|+ 1,057
|5.
|Riccardo Rossi (I/Ducati)
|SSP-WM
|1:43,956
|+ 1,273
|6.
|Ana Carrasco (E/Honda)
|SSP-WM
|1:44,936
|+ 2,253
|7.
|Petr Svoboda (CZ/Ducati)
|SSP-WM
|1:46,007
|+ 3,324