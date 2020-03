Todestag von Marcos Garrido – Teenager starb in Jerez

Heute jährt sich der tragische Unfall im Rennen der andalusischen Supersport-300 in Jerez, bei dem der erst 14-jährige Marcos Garrido tödlich verunglückte.

Unfälle im Motorradsport sind leider nichts ungewöhnliches. Bleibt es bei Knochenbrüchen und anderen Verletzung die verheilen, dreht sich die Welt schnell weiter. Unglücke mit tödlichem Ausgang sind eine Tragödie, umso mehr, wenn es einen jungen Piloten trifft.

So wie vor einem Jahr, als die Motorsport-Welt von einer traurigen Nachricht aus Spanien erschüttert wurde: Im Rennen der andalusischen Supersport-300-Meisterschaft in Jerez verunglückte Marcos Garrido tragisch. Laut Medienberichten stürzte der Teenager so unglücklich, dass er anschließend von einem nachfolgenden Fahrer überrollt wurde.

Ärzte im Allgemeinen Krankenhaus von Jerez kämpften um das Leben des erst 14-Jährigen, konnten es aber nicht mehr retten. Noch am selben Tag verstarb Marcos an den Folgen des Unfalls.

Zahlreiche MotoGP-Piloten zeigten sich damals erschüttert und sprachen der Familie ihr Beileid aus. Marc Márquez etwa schrieb auf Twitter: «Der Verlust von Marcos Garrido ist eine harte Nachricht. Viel Kraft den Familienangehörigen und den Freunden in diesen so schwierigen Momenten. Ruhe in Frieden.»