Positive Neuigkeit: Neue Classic Parade in Holland

Am 22./23. August soll in Tubbergen gefahren werden

Er wird auch eine Zeit nach dem Coronavirus geben. Deshalb plant eine Gruppe von Enthusiasten in Tubbergen/NL eine Classic-Parade für 22./23. August.

Es gibt sie noch, auch in den Zeiten der Coronakrise, die leidenschaftlichen Enthusasisten, die jetzt den Kopf nicht hängen lassen und neue Motorsport-Events für die Zukunft planen. Als Beispiel soll die neue «Classic GP Parade 2020» in Fleringen/NL am 22./23. August gelten. Als Veranstalter tritt die Stichting Motorsport Fleringen auf.

Dabei sind die Niuederlande von der Covid-19-Pandemie stark betriffen: Bisher 2460 bestätigte Fälle, allein gestern kamen 409 neue dazu.

«Ich plane diese Veranstaltung im August mit den ehemaligen GP-Fahrern Marcel Ankoné und Theo Bult sowie IDM-Supersport-300-Teamchef Rob Vennegoor», erklärte der niederländische Fotograf Ben Haarhuis gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir werden diese historische Classic Parade auf einem Teil der berühmten Tubbergen-Straßenrennstrecke durchführen. Die Fans sollen sich diesen Termin bitte vormerken.»

Eine exakte Teilnehmerliste existiert bisher nicht. Haarhuis: «Manche Einzelheiten befinden sich noch in Abklärung. Die Verhandlungen mit den Fahrern sind noch nicht abgeschlossen.»