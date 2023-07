Hollaus-Gedächtnisrennen: Highlight für Historikfans

Zum 20. Mal organisiert Wolfgang Stropek und sein Team das Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen. Die Veranstaltung, die am 26. und 27. August auf dem Red Bull Ring stattfindet, hat sich längst Kultstatus erarbeitet.

Der August steht auf dem Red Bull Ring ganz im Zeichen des Zweirad- und Dreiradsport. Nach den Läufen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft und der Internationalen Deutschen Meisterschaft (04. – 06.08.) sowie dem Red Bull MotoGP Rookies Cup, der Moto3, Moto2 und MotoGP (18. – 20.08.) geht am 26. und 27.08. das 20. Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen, bei dem über 400 Aktive aus neun Nationen für ordentlich Rennaction sorgen werden, über die Bühne.

Neben den bis zu hundert Jahre alten Raritäten aus längst vergangenen Tagen, den aktuellen Supersport- und Superbike-Motorrädern und den Rennen zur Internationalen Sidecar-Trophy wird die Motorsportfans vor allem die «Parade der Legenden» begeistern. Selten gezeigte und berühmte Rennmotorräder werden dabei unter anderen vom zweifachen Weltmeister Carlos Lavado, dem Grand-Prix-Sieger Gianfranco Bonera, dem Eis-Speedway-Ass Franky Zorn sowie dem international bekannten Schauspieler Tobias Moretti um die MotoGP-Strecke düsen.

MV Agusta-Sammler Bernd Wagner, Moto Guzzi-Rennmotorrad-Sammler Pino Todero, der aus Ingolstadt kommende Italo-Technikspezialist Guiseppe Ioannoni mit seinem Racing-Team «Ioannoni-Corse» präsentieren mit Freunden berühmte und geschichtsträchtige Rennmotorräder der Marken MV Agusta, Ducati, Moto Guzzi, Gilera, Paton BL3, MZ, Norton, Laverda, Benelli u.a.

Neben der äußerst raren MV Agusta 350/6 Zylinder, einer modernen MotoGP-Ducati wird mit der Moto Guzzi 500 V8-Zylinder (!) eine der seltensten und spektakulärsten Rennmotorräder, die je gebaut wurden und zwischen 1955 und 1957 im Renneinsatz war, sowie eine Benelli-Werksrennmaschine mit 500ccm und vier Zylindern aus einer italienischen Privatsammlung für die Besucher zu besichtigen sein und bei der Parade flotte und lautstarke Runden drehen.

Insgesamt gibt es 14 Klassen zu sehen – von Superbike, Supersport, Youngtimer, Vintage, historische Motorräder und Seitenwagen in den Gruppen «Speed» und «Gleichmäßigkeit». Vom Bad Haller Metallspezialisten Wolfgang Terschl handgefertigte und bei den Sportlern äußerst begehrte Trophäen und Lorbeerkranz erwarten die Gewinner. Die Rennfahrerinnen werden mit Damenpreise geehrt und Sponsor Fuchs-Silkolene wird gewichtige Rennfahrer mit Motorölen aufwiegen.

Anlässlich des Jubiläumsrennens wird auch ein Briefmarkenblock mit den Motiven der österreichischen Motorrad-WM-Teilnehmer Wolfgang Stropek, Chris Zaiser und Michael Grabmüller vom BSV-ST. Veit an der Gölsen aufgelegt. Im Welcome Center am Red Bull Ring ist am Samstag, dem 25. August, ein Sonderpostamt eingerichtet, bei dem der Markenblock mit Sonderpoststempel erhältlich sein wird.

Besucher haben mit einer gültigen Eintrittskarte haben Zutritt zu Fahrerlager, Boxenstraße und Ausstellungsbox! Infos und Kartenvorverkauf unter www.racingdays.at