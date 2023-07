Červený dominiert in Chimay, Frotscher festigt Rang 3 23.07.2023 - 17:22 Von Helmut Ohner

© Neidhardt Červený (45) vor Hamberg (95), Frotscher (44) und Thomas Wendel (21)

Mit einem Doppelsieg in Chimay entreißt Marek Červený Jorn Hamberg die Führung in der IRRC Supersport. Sebastian Frotscher sichert mit einem dritten und fünften Platz Rang 3 in der Zwischenwertung.