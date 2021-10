Supercross Paris verschoben

Das prestigeträchtige Supercross Paris wird erneut verschoben. Der Veranstalter entschuldigt sich bei den Fans und hofft, einen Ausweichtermin anbieten zu können.

Am 6. und 7. November 2021 sollte in der La Defense Arena das Supercross Paris stattfinden. Die Veranstaltung gilt als das renommierteste Supercross-Event in Europa, weil es eines der wenigen Veranstaltungen ist, die im Laufe ihrer Geschichte immer wieder auch US-Athleten bzw. Protagonisten aus der US-Supercrossliga an den Start bringen konnte.

Das Supercross Paris wird seit 1984 ausgetragen. «Trotz Hunderter Mails und Telefonanrufen mussten wir die Veranstaltung auf einen anderen Termin verschieben», erklärte der Veranstalter und entschuldigte sich zugleich bei den Fans.

«Wir geben jedoch nicht auf und arbeiten jeden Tag daran, den Fans ein einzigartiges Event zu bieten. Die beste Lösung war, die Veranstaltung um einige Wochen zu verschieben.»

Wer bereits ein Ticket erworben hat, sollte abwarten, bis ein neuer Termin gefunden ist. Die Veranstalter stehen vor dem Dilemma, dass bereits am 8. Januar 2022 die US-Supercrossmeisterschaften beginnen. US-Protagonisten werden in einigen Wochen definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen, weil in der US-Liga die Rennen gewöhnlich im Wochentakt ausgetragen werden.