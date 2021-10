EMX125: Weiterer Sieg für Ivano van Erp (Yamaha)

Mit einem 1-4-Ergebnis gewann Ivano van Erp (Yamaha) die Tageswertung des 5. Laufs der EMX125 im spanischen Arroyomolinos. Valerio Lata (KTM) stürzte im ersten Lauf, gewann aber Moto-2 und bleibt Tabellenführer.

5. Lauf zur EMX125-Europameisterschaft im spanischen Arroyomolinos: Die Zuschauer an der Strecke gaben am heutigen Samstag bereits eine Kostprobe ihrer Unterstützung, wenn ein spanischer Lokalmatador ein Rennen anführt. Edgar Canet (GASGAS) wurde im ersten Lauf vom Publikum nach vorne gepeitscht und übernahm in Runde 4 die Führung. Ivano van Erp (Yamaha), der im Talkessel seinen ersten Sieg feierte, schnappte dem Spanier in Runde 6 die Führung weg und sah bis zur vorletzten Runde wie der sichere Sieger aus. Doch in der letzten Runde zündete Lucas Coenen (Kawasaki) ein Feuerwerk und setzte van Erp stark unter Druck. Van Erp rettete die Führung knapp mit 0,3 Sekunden Vorsprung vor Lucas Coenen über die Ziellinie. EM-Leader Lata stürzte in der Anfangsphase des Rennens, fiel auf auf Rang 32 zurück und rettete auf P18 immerhin noch 3 wichtige Punkte.

Die Zuschauer flippten aus, als der spanische Lokalmatador Pablo Gutierrez (GASGAS) nach dem Start zum zweiten Lauf die Führung übernahm. In Runde 5 war Valerio Lata zur Stelle, fing Gutierrez ab, gewann den zweiten Lauf und sicherte damit seine EM-Führung ab. Sacha Coenen (Kawasaki) war gut in den zweiten Lauf gestartet, fiel aber nach der Hälfte des Rennens auf Rang 2 liegend mit einem technischen Problem aus.

Ivano van Erp sicherte sich mit P4 in Moto-2 den Tagessieg vor Bobby Bruce (GASGAS), der in der Tabelle von P3 auf P2 vorrückte. Lucas Coenen (Kawasaki) wurde Gesamt-Dritter und rückte in der Tabelle von P10 auf Platz 4 vor.

Ergebnis EMX125 Arroyomolinos:



1. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 1-4

2. Bobby Bruce (GBR), GASGAS, 4-2

3. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 2-8

4. Pablo Gutierrez (E), GASGAS, 12-3

5. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna. 8-5

6. Valerio Lata (I), KTM, 18-1

...

13. Sacha Coenen (B), Kawasaki, 11-28 (DNF)

...

DNS: Cato Nickel (D), KTM

DNS: Maximilian Werner (D), KTM

DNS: Valentin Kees (D), KTM

EMX-Tabelle nach Runde 5 von 9:



1. Valerio Lata (I), KTM, 174

2. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 163, (-11)

3. Kay Karssemakers (NL) 158, (-16)

4. Lucas Coenen (B), Kawasaki, 119, (-55)

5. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 117, (-57)

6. Scott Smulders, (NL), Husqvarna, 115, (-59)

7. Sacha Coenen (B), Kawasaki, 110, (-64)

...

27. Cato Nickel (D), KTM, 23, (-151)

...

31. Maximilian Werner (D), KTM, 16, (-158)

...

33. Valentin Kees (D), KTM, 9, (-165