Stuttgart, Tag 1: Cedric Soubeyras (Honda) dominiert

Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gewann der Franzose Cedric Soubeyras (Honda) das SX1- Freitagsrennen des Supercross Stuttgart vor Routinier Greg Aranda (KTM) und Charles LeFrancois (Honda).

Das SX1-Freitags-Finale des Supercross Stuttgart war bis auf die Ausnahme von Tyler Bowers eine rein französische Angelegenheit. US-Star Bowers war nach einem Crash in den Vorrunden nicht in Vollbesitz seiner Kräfte und konnte die Pace der Spitzenfahrer nicht mitgehen. Vom Start weg katapultierte sich der US-erfahrene Cedric Soubeyras (Honda) in Führung und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Soubeyras gewann mit einem Vorsprung von 3,2 Sekunden.

Routinier Greg Aranda (KTM) startete ebenfalls gut ins Finale und konnte sich im Gedränge der Anfangsphase mit der von ihm bekannten Härte durchsetzen. Der 33-Jährige Routinier blieb fehlerfrei und wurde am Ende Zweiter. Dahinter entbrannte ein Kampf zwischen LeFrancois, Desprey und Tixier. Jordi Tixier fand mit jeder Runde zunehmend besser ins Rennen und konnte die Lücke zu den Podiumsplätzen schließen, doch ein kleiner Fehler hatte große Wirkung: Tixier musste kurz zu Boden, wodurch er den Anschluss an die Spitze verlor und sich mit P5 zufrieden geben musste.

Der deutsche SX1-Starter Stefan Ekerold verpasste den Finaleinzug, nachdem er in den Hoffnungsläufen mit den Starts haderte und dann auch noch in einen Crash verwickelt wurde. Dennoch zeigte sich Ekerold optimistisch: «Ich befinde noch in der Supercross-Lernphase. Im zweiten Rennen ist mir ein anderer Fahrer reingefahren. Mein Arm ist noch immer taub, aber ich lerne mit jeder Runde dazu.»

Ergebnis Stuttgart SX1, Freitag:

1. Cedric Soubeyras (F), Honda

2. Greg Aranda (F), KTM

3. Charles LeFrancois (F), Honda

4. Maxime Desprey (F), Yamaha

5. Jordi Tixier (F), Honda

6. Boris Maillard (F), Suzuki

7. Anthony Bourdon (F), Yamaha

8. Adrien Escoffier (F), Husqvarna

9. Jason Clermont (F), Kawasaki

10. Adrian Malaval (F), KMP Honda

11. Julien Roussaly (F), Yamaha

12. Tyler Bowers (USA), Kawasaki