Julien Lebeau (Kawasaki) gewinnt SX2-Freitags-Finale

Julien Lebeau gewann das SX2-Finale am Freitag in Stuttgart

Das Pfeil-Kawasaki-Team feierte sein Comeback in Stuttgart mit einem Paukenschlag: Mit Julien Lebeau und Yannis Irsuti schafften standen gleich zwei Piloten auf dem Podium. Die deutschen Starter verfehlten das Finale.

Freitagsrennen der SX2 in Stuttgart; Die beiden deutschen Starter, Paul Bloy (KTM) und Dominique Thury (Yamaha), hatten zwar intakte Chancen, sich in letzter Minute noch über den Hoffnungslauf für das Finale zu qualifizieren, doch am Ende hatten beide Piloten Pech. Bloy startete im Hoffnungslauf innen und ging direkt vor Thury in Führung, doch bereits in der ersten Runde krachte es. Bloy wurde in einer Linkskehre innen attackiert und musste zu Boden. Thury konnte dem Schlamassel nicht ausweichen und blieb ebenfalls im Knäuel mehrerer Fahrer hängen. Damit war der Finaleinzug für die beiden Deutschen geplatzt.

Im SX2-Freitags-Finale glänzten die Kawasaki-Piloten des Pfeil-Kawasaki-Teams, das zur Freude Aller nach langer Abstinenz mit einem Paukenschlag in den Rennbetrieb des deutschen Supercross zurückgekehrt ist. Julien Lebeau (Kawasaki) gewann mit einem Vorsprung von knapp 7 Sekunden vor seinen Landsmann Lucas Imbert (Yamaha) und seinem Pfeil-Teamkollegen und Landsmann Yannis Irsuti.

Enttäuschend verlief der Freitag-Abend für den favorisierten Thomas Do: Nach Problemen im Vorlauf startete Do von keinem guten Startplatz aus ins Rennen und stürzte im Finale, so dass er über P6 nicht hinauskam. Auch der Spanier Prol Xurxo, der sich über den Hoffnungslauf qualifiziert hatte und sich auf Podiumskurs befand, stürzte und fiel aus.

Ergebnis Stuttgart SX2:

1. Julien Lebeau (F), Kawasaki

2. Lucas Imbert (F), Yamaha

3. Yannis Irsuti (F), Kawasaki

4. Mickael Lamarque (F), KTM

5. Magnus Smith (DK), Yamaha

6. Thomas Do (F), Honda

7. Brice Maylin (F), Husqvarna

8. Maxime Charlier (F), KTM

9. Kevin Ballanger (F), Yamaha

10. Maxwell Sanford (USA), Honda

11. Hugo Manzato (F), Husqvarna

12. Prol Xurxo (E), GASGAS