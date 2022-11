Zeitplan Supercross Paris für Samstag und Sonntag 11.11.2022 - 23:26 Von Thoralf Abgarjan

© Supercrossparis Ken Roczen und Justin Brayton sind in Paris Teamkollegen

Das Supercross Paris beginnt am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr. In Paris wird es die beliebte Superpole und jeweils zwei Sprintrennen geben. Für beide Tage wird ein Livestream angeboten.