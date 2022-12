KTM in Amerika: Verstärkung durch Chase Sexton?

Es deutet einiges darauf hin, dass Honda-Star Chase Sexton für die US-Supercross- und Motocross-Saison 2024 bei Red Bull KTM landen könnte. Es wäre ein spektakulärer Wechsel.

Die neue Supercross-Saison 2023 hat in den USA noch gar nicht begonnen, da bahnt sich bereits eine heftige Überraschung für die Saison 2024 an. Dann könnte es in den USA bei Red Bull-KTM nämlich zu einer neuen, spannenden Ära kommen. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei Chase Sexton.

Nach Informationen von SPEEDWEEK.com hat der 23-Jährige aus Illinois bereits einen Deal mit Red Bull KTM abgeschlossen. Der fünffache Weltmeister Roger DeCoster habe als Teammanager und Talent Scout bei diesem Transfer kräftig mitgeholfen, ist zu hören. Es soll sich um einen lukrativen Vertrag für mehrere Jahre handeln, wird aus Kalifornien kolportiert.

Die Supercross-Weltmeister seit 2010:

2010: Ryan Dungey (Suzuki)

2011: Ryan Villopoto (Kawasaki)

2012: Ryan Villopoto (Kawasaki)

2013: Ryan Villopoto (Kawasaki)

2014: Ryan Villopoto (Kawasaki)

2015: Ryan Dungey (KTM)

2016: Ryan Dungey (KTM)

2017: Ryan Dungey (KTM

2018: Jason Anderson (Husqvarna)

2019: Cooper Webb (KTM)

2020: Eli Tomac (Kawasaki)

2021: Cooper Webb (KTM)

2022: Ken Roczen (Honda)

Pit Beirer, Motorsport-Direktor bei der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles, will zu diesem Deal vorläufig keine Stellung nehmen. Er dementiert ihn allerdings auch nicht.

Vorzeitige Fahrerverpflichtungen und langfristige Verträge gehören bei KTM zur Tagesordnung. Johann Zarco wurde im Dezember 2017 für die MotoGP-WM 2019 engagiert, der Deal wurde im Mai 2018 beim Jerez-GP öffentlich gemacht. Und der MotoGP-Vertrag mit Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder wurde bereits während der Covidkrise bis Ende 2024 verlängert.

Sexton hat bei HRC Honda noch einen Vertrag für die Saison 2023. Er wird dann versuchen, dem Doppel-Champion Eli Tomac (Yamaha) zumindest einen Titel abspenstig zu machen.

Honda könnte den Sexton-Abgang gut verschmerzen, da die Japaner in den USA mit den australischen Lawrence-Brüdern ein sehr starkes Fahrerduo unter Vertrag haben. Red Bull-KTM hingegen braucht dringend einen neuen Siegfahrer.

Eine Verpflichtung des erst 23-jährigen Chase Sexton könnte bedeuten, dass bei KTM die Ära von Routinier Marvin Musquin oder von Ex-Champion Cooper Webb ab dem Saisonende 2023 ablaufen könnte.

Es ist kein Geheimnis, dass KTM mit einem weiteren Honda-Star in Kontakt war. Ken Roczen und sein Manager Steve Astephen haben nach der Trennung von HRC Honda in Österreich angeklopft. Aber ein ernsthaftes Interesse an dem 28-jährigen Thüringer, der für Red Bull KTM die MX2-WM gewann und dann zu Suzuki und Honda wechselte, bestand nicht.

«Wir haben mit Ken einmal lose Gespräche geführt, aber konkrete Verhandlungen haben nicht stattgefunden», verriet Hubert Trunkenpolz, Vorstand der Pierer Mobility AG und der KTM AG.

Übrigens: Chase Sexton und Ken Roczen waren 2022 Teamkollegen in der HRC-Honda-Truppe in den USA und haben in der 450-ccm-Outdoor-Serie für gute Action gesorgt.

Steckbrief Chase Sexton

Startnummer: 23

Geburtsdatum: 23. September 1999

Heimatstadt: La Moille, Illinois

Erfolge

Zwei AMA Supercross 250SX-Ostküsten-Meistertitel (2019, 2020)

Ein AMA Supercross 450SX-Sieg

Elf AMA Supercross 450SX Podiums

Sechs AMA Pro Motocross 450 Gesamtsiege

Zehn AMA Pro Motocross 450 Laufsiege

27 AMA Pro Motocross 450 Podiums

Sechs AMA Supercross 250SX East Region Siege

Ein Sieg mit dem Team USA beim Motocross der Nationen (2022)

Saisonerfolge

2022: Platz 6 in der AMA Supercross 450SX Meisterschaft; Platz 2 in der AMA Pro Motocross 450 Meisterschaft; Mitglied des Siegerteams USA beim Motocross der Nationen;

2021: Platz 12 in AMA Supercross 450SX Meisterschaft; Platz 5 in AMA Pro Motocross 450 Meisterschaft;

2020: 250SX East Region Champion; Platzt 5 in der AMA Pro Motocross 450 Meisterschaft;

2019: 250SX East Region Champion; Platz 5 in der AMA Pro Motocross 250 Meisterschaft;

2018: Platz 5 in der AMA Supercross 250SX West Region Meisterschaft; AMA Supercross Rookie of the Year; Platz 6 in AMA Pro Motocross 250 Meisterschaft.