Jordi Tixier (Honda) ist neuer König von Dortmund

Mit einem 1-1-3-Ergebnis holte sich der französische Exweltmeister Jordi Tixier (Honda) in Dortmund den Tagessieg am Sonntag und holte sich damit auch den Titel der Gesamtwertung, König von Dortmund.

Das Sonntagsfinale von Dortmund war speziell für die SX1-Piloten ein besonders harter Brocken, denn die Tageswertung wurde nach dem Triple-Crown-Format ausgefahren, d.h. über drei Finalrennen über 12 Runden. Der Tagessieger vom Sonntag wurde aus der Summe dieser 3 Ergebnisse ermittelt. Dazu kam noch, dass die Fahrer die Rennen vom Freitag und Samstag in den Knochen hatten. Für Sonntag war also in erster Linie Kondition gefragt und auf diesem Gebiet erwies sich der aus der MXGP-WM zum Supercross gewechselte Exweltmeister Jordi Tixier als der Beste. Die Basis legte er durch gute Starts.

Das erste Finale gewann der Franzose mit einem Start-Ziel-Sieg. Im zweiten Rennen leistete er sich in Führung liegend sogar einen kleinen Ausrutscher in der Sandsektion und gewann trotzdem. Im entscheidenden dritten Finale haderte Tixier mit dem Waschbrett. Greg Aranda sprang an Tixier vorbei in Führung. Im letzten Renndrittel stürzte Tixier in den Whoops, so dass auch Cedric Soubeyras (Honda) an Tixier vorbeigehen konnte.

P3 im 3. Finale genügte Tixier dennoch zum Sonntags-Tagessieg. Mit den Plätzen 1, 3 und 1 gewann Tixier auch den Titel "König von Dortmund".

Nachdem der Australier Matt Moss nach dem ersten Finalrennen verletzungsbedingt ausgefallen war, rückte Paul Haberland als einziger deutscher Pilot in die beiden letzten Finals der SX1-Klasse nach.

Ergebnis SX1, Sonntag:

1. Jordi Tixier (F), Honda, 5, 1-1-3

2. Cédric Soubeyras (F), Honda, 6, 2-2-2

3. Gregory Aranda (F), Yamaha, 7, 3-3-1

Gesamtergebnis - König von Dortmund:

1. Jordi Tixier (F), Honda, 70, 1-3-1

2. Gregory Aranda (F), Yamaha, 67, 2-1-3

3. Cédric Soubeyras (F), Honda, 64, 3-2-2

4. Antony Bourdon (F), Yamaha, 50, 4-4-7

5. Boris Maillard (F), Suzuki, 49, 6-5-4

6. Charles Lefrancois (F), Honda, 44, 5-6-8

7. Adrien Escoffier (F), Husqvarna, 43, 8-7-5

8. Thomas Ramette (F), Yamaha, 32, 11-10-9

9. Matt Moss (AUS), Kawasaki, 31, 7-11-13

10. Ludovic Macler (F), Honda, 28, x-8-6

…

14. Paul Haberland (D), Husqvarna, 9, x-exc-12