Ken Roczen (Suzuki) plant Einsatz in Paris

Nach seinem Sieg im letzten Jahr plant Ken Roczen auch in diesem Jahr wieder einen Start beim Supercross Paris. Zum 40. Jubiläum des Spektakels sind weitere Stars der internationalen Supercross-Szene angekündigt.

Direkt nach dem Motocross der Nationen in Ernée kehrte der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen in Begleitung seines Vaters Heiko Klepka in die USA zurück, wo er sich bereits auf seine nächsten Einsätze vorbereitet.

In Roczens Terminkalender für dieses Jahr stehen noch die WSX-Rennen in Abu Dhabi am 4. November und das Supercross Paris am 18. und 19. November. Das Finale der FIM Supercross-WM ist eine Woche später geplant, am 24.-25. November in Melbourne.

Das Supercross in Paris feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Traditionell sind auch diesmal wieder hochkarätige Fahrer aus den US-Meisterschaften am Start. Neben Ken Roczen sind auch die beiden Lawrence-Brüder angekündigt. Auch Cooper Webb und Justin Barcia sollen in der französischen Hauptstadt am Startgatter stehen.

