Offiziell: Jordi Tixier startet mit Honda in der WSX 14.09.2022 - 10:45 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Jordi Tixier bei seiner Vertragsunterzeichnung

Der französische MX2-Weltmeister des Jahres 2014, der in den letzten Jahren in der MXGP und bei den ADAC MX Masters startete, wird bei der neuen Supercross-WM mit Honda an den Start gehen.